O inverno ainda não acabou: Sabrina Cass é top 15 da Copa do Mundo e outros brasileiros seguem na neve

Sem tempo para saudade dos esportes do gelo e da neve. Beijing 2022 pode ter terminado em 20 de fevereiro, mas restam alguns dias da estação no hemisfério norte e algumas semanas para o fim das temporadas dos esportes que são parte dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Aqueles que pensaram que o calendário dos brasileiros acabaria em Pequim, se enganaram. Eles já miram Milano Cortina 2026 e não perdem tempo, continuam com tudo e já têm dado bons resultados para o Brasil. Sabrina Cass foi 15ª no moguls duplo na etapa da Copa do Mundo de esqui estilo livre de Chiesa in Valmalenco, na Itália, enquanto que Michel Macedo foi campeão no slalom em competição em Whiteface Mountain, nos EUA, que valeu pontos FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui).

Mas não foram apenas eles os que competiram nos últimos dias. Confira os resultados mais recentes dos brasileiros pelo mundo.

Sabrina Cass tem o melhor resultado em etapa da Copa do Mundo

A brasileira, que foi 26ª colocada na classificação geral do moguls feminino do esqui estilo livre em Beijing 2022, conseguiu seu melhor resultado em etapas de Copa do Mundo FIS, com a 15ª posição no moguls duplo, em prova realizada em Chiesa del Valmalenco, na Itália.

Sabrina Cass chegou até as oitavas de final, quando foi eliminada pela francesa Perrine Laffont, quarta colocada nos Jogos de Pequim e atual campeã mundial da modalidade. O título ficou com a australiana Jakara Anthony, atual campeã Olímpica.

O próximo compromisso da brasileira vai acontecer em Megève, na França, nos dias 18 e 19 de março, na última etapa da Copa do Mundo da temporada 2021/2022, evento em que apenas as 30 melhores do ranking são convidadas para competir e do qual Sabrina Cass participará pela primeira vez.

Michel Macedo compete no slalom em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Michel Macedo é campeão nos Estados Unidos

O esquiador cearense testou positivo para a Covid-19 na sua chegada aos Jogos de Pequim e por isso não pôde competir no slalom gigante masculino. Liberado para disputar o slalom, ficou em 37º na primeira descida e não terminou a segunda.

De volta aos Estados Unidos, onde reside e estuda economia, Michel Macedo venceu a prova de slalom do Aberto Internacional de esqui alpino em Whiteface Mountain, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, evento que reuniu mais de uma centena de atletas do mundo todo. Depois de uma excelente primeira descida, fez o melhor tempo na segunda e, assim, ficou com o primeiro lugar geral, com 44.03 pontos FIS para o ranking. Foi sua sexta conquista em torneios internacionais.

"As condições estavam difíceis e fiquei feliz que consegui a vitória, ainda por cima com o melhor tempo da segunda manga (descida). A pista estava bem derrapada, então foi legal fazer o melhor tempo e conseguir avançar 6 posições para vitória”, refletiu o esquiador brasileiro para o site da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Sebastian Bowler é quarto lugar no Mundial Júnior de esqui estilo livre

Em uma participação notável, o brasileiro Sebastian Bowler, de 17 anos, brilhou na neve de Leysin, na Suíça, no slopestyle do esqui estilo livre durante o Campeonato Mundial Júnior, nos dias 12 e 13 de março.

No sábado dia 12 ficou em oitavo lugar no halfpipe em competição com mais de 20 atletas. No domingo, dia 13, veio o quarto lugar no slopestyle, entre mais de 50 competidores. Foi seu melhor resultado na carreira e o melhor do país em Campeonatos Mundiais da categoria. O vencedor foi o norte-americano Troy Podmilsak, que nesta temporada já havia faturado a etapa de Mammoth Mountain do slopestyle na Copa América.

Após o evento, Sebastian Bowler comentou para o site da CBDN: “Que dia incrível hoje nas finais do slopestyle, terminando na quarta colocação. Acabei me atrapalhando um pouco na primeira descida...que me estressou um pouco no caminho para as finais mas estou contente que eu consegui aterrissar minha volta no final!”

O irmão de Sebastian, Dominic Bowler, competiu no slopestyle do esqui estilo livre na etapa da Copa do Mundo de Tignes, na França, entre 10 e 12 de março, terminando na 43ª colocação.

Manex Silva no Mundial Júnior de esqui cross-country

O Brasil também esteve presente no Campeonato Mundial Júnior de esqui cross-country, realizado no Lygna Ski Center, ao norte de Oslo, na Noruega, entre os dias 22 e 27 de fevereiro, em evento que contou com mais de 100 atletas e que contou com a participação de Manex Silva, que estreou em Jogos Olímpicos em Pequim.

Na prova de 10km estilo clássico, o acreano chegou na 80ª colocação e somou 145.62 pontos FIS, superando o seu próprio recorde, do Mundial Júnior de 2020, quando fez 178.19 pontos FIS. O mesmo aconteceu na prova de sprint, em que superou seu próprio recorde ao terminar na 50ª posição.

Ele voltou à neve no fim de semana de 12 e 13 de março, no campeonato júnior de Sappada, na Itália. Participou dos 10km estilo clássico e chegou em 50º lugar. Na prova de 15km estilo livre, terminou em 40º, entre mais de 50 competidores.

O suíço-brasileiro Steve Hiestand, que acabou ficando fora de Beijing 2022, participou de provas de esqui cross-country na Finlândia, Suécia e Noruega entre o fim de fevereiro e o início de março. Em Lahti, na Finlândia, ele chegou em 66º no sprint estilo livre e em 67º dos 15km do estilo clássico. Na semana seguinte, ficou em 56º na prova do sprint estilo clássico em Drammen, na Noruega. Dias 11 e 12 de março, em Falun, na Suécia, ficou na 67ª posição do sprint estilo clássico e na 73ª colocação dos 15km estilo livre.

No Mundial Júnior de biatlo, em Soldier Hollow, nos EUA, de 21 de fevereiro a 3 de março, Matheus Vasconcellos foi 72º no sprint 10km e e 76º no individual 15km. Aos 21 anos, ele tentará sua primeira classificação Olímpica para Milano Cortina 2026.

Augustinho e irmãos Bethonico no snowboard

Após quase se classificar para Beijing 2022, Augustinho Teixeira seguiu competindo no snowboard. O atleta participou do Mundial juvenil em Leysin, na Suíça, na última semana. Ele atingiu a 19ª colocação tanto no big air, quanto no halfpipe, mas conquistou mais pontos FIS no big air (43.80).

Depois de um quarto lugar na prova de snowboard cross da Copa América realizada na estação canadense de Big White (Colúmbia Britânica) em fevereiro, Noah Bethonico voltou a competir no início de março ao lado do irmão, Zion, em Kelowna, no Canadá. Em dois dias de provas, ambos avançaram às finais com relevantes resultados ao conquistarem a medalha de prata - Noah em um dia e Zion no outro - e somaram pontos FIS.

Nos dias 12 e 13 de março disputaram mais uma etapa da Copa América, desta vez na estação de Beaver Valley, a noroeste de Toronto, no Canadá, evento que reuniu mais de 40 atletas de todo o mundo. Noah teve um ótimo desempenho e avançou às finais nos dois dias de competição, tendo ficado em quarto lugar no sábado e em nono no domingo, enquanto que Zion repetiu o mesmo resultado nas duas provas: 25º lugar.

“Eu adorei competir no Canadá, o nível está muito alto e eu estou andando muito bem e muito animado para as próximas competições que vierem”, comentou Noah Bethonico após o excelente fim de semana em Beaver Valley, para o site da CBDN.

Augustinho Teixeira (BRA) durante o classificatório do halfpipe do snowboard no GP de Copper Mountain, Colorado (Estados Unidos), no início de dezembro. Foto: 2021 Getty Images

Na patinação de velocidade, Larissa Paes participou da Copa Norte-Americana de patinação de velocidade, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Chegou em 18º lugar nas provas de 500 e 1000m, 16º na de 1500m e foi 10ª colocada nos 3000m. A patinadora tentará fazer sua estreia Olímpica na Itália em 2026.

Quer saber sobre Nicole Silveira, que teve o melhor desempenho brasileiro em Beijing 2022 e o segundo melhor do país em Jogos Olímpicos de Inverno? Após matar as saudades do Brasil, a atleta do skeleton voltou ao Canadá e retomou o emprego como enfermeira.

Confira aqui para relembrar todos os resultados dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.