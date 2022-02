Brasil é top 20 após duas baterias do bobsled; decisão é neste domingo

O trenó brasileiro de quatro atletas do bobsled fez a sua estreia em Beijing 2022 na manhã deste sábado, dia 19, em Pequim, ainda noite no Brasil. Esta é a quinta participação de um quarteto brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno.

Nas pistas de Yanqing, um histórico 20º tempo, melhor resultado do bobsled masculino do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Em Sochi 2014 o país foi 19º com Fabiana Santos e Sally Mayara da Silva no bobsled de duas mulheres.

Foram duas baterias neste sábado. Na primeira delas, o trenó com Edson Bindilatti (capitão), Edson Martins, Rafael Souza e o aniversariante do dia, Erick Vianna, fez o 20º melhor tempo entre as 28 equipes. Na segunda bateria, manteve o 20º tempo.

O Olympics.com dá mais detalhes sobre como foi esta estreia do Brasil nas duas baterias deste sábado.

Somados os tempos, a equipe brasileira terminou em 20º no geral neste primeiro dia.

Para avançar à final (quarta bateria) é preciso estar entre os 20 melhores tempos após três descidas. A terceira bateria vai acontecer no domingo, dia 20 de fevereiro, às 9:30 hora de Pequim (22:30 do dia 19 no horário de Brasília).

A quarta bateria (final Olímpica) acontecerá logo em seguida em relação à bateria anterior.

O bobsled nos Jogos Beijing 2022

As emoções do bobsled de quatro atletas continuam nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, com a realização da 3ª e penúltima bateria no domingo, dia 20 de fevereiro, às 9:30 hora de Pequim (22:30 do dia 19 no horário de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

