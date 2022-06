Brasil é superado pelos Estados Unidos na Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada na noite de sábado para os Estados Unidos, por 3 sets a 0, em jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei 2022. A partida disputada em Bossier City (Louisiana), foi a última em território norte-americano. As brasileiras terminaram esta parte do torneio com três vitórias - sobre a Alemanha, Polônia e República Dominicana - e uma derrota, para as anfitriãs.

Em reedição da final de Tóquio 2020, as atuais campeãs Olímpicas não deram chances às brasileiras e fecharam o jogo em pouco mais de uma hora, com parciais de 25 a 21, 25 a 20 e 25 a 18.

As norte-americanas se impuseram no jogo logo em seu início, abrindo uma boa vantagem que proporcionou o conforto suficiente para fecharem o primeiro set em 25 a 21, em 25 minutos.

SAIBA MAIS: Os jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei 2022

O segundo set não foi bastante distinto, com as donas da casa abrindo 4 a 0 de imediato. O Brasil esboçou uma reação, chegou a ficar 6 a 4 para as estadunidenses, que não demoraram para voltar a abrir uma grande diferença de pontos. Mais uma vez as brasileiras tiveram que correr atrás e encostaram no marcador, ficando 11 a 10. Com bons ataques de Thompson e Frantti, os Estados Unidos dispararam na frente e não deram chances às adversárias. Final do set e vitória por 25 a 20, em 24 minutos.

No terceiro set o Brasil pareceu demonstrar que a história seria diferente. Mas não foi, acabou que o último set da partida foi mesmo esse terceiro. Até que as brasileiras abriram 5 a 2, mas a recuperação das anfitriãs foi imediata e eficiente. As norte-americanas viraram 6 a 5 e as visitantes não voltariam a estar na frente do marcador. Em 24 minutos, set encerrado em 25 a 18 e vitória dos Estados Unidos, a terceira no torneio, mais uma vez por 3 sets a 0, já que tinham vencido a República Dominicana e o Canadá pelo mesmo placar.

A oposta Jordan Thompson (USA) e a ponteira Alexandra Frantti (USA) terminaram como as principais pontuadoras do jogo, com 19 e 13 marcados, respectivamente. Entre as brasileiras o destaque foi a central Carol, com oito pontos, que comentou para o site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV): "Foi uma semana produtiva para a nossa equipe. Evoluímos muito como grupo. Perder é sempre difícil, mas sabíamos que enfrentaríamos uma equipe que tem um sistema de jogo definido...apesar da derrota, foi uma semana positiva e estou feliz com o jogo que apresentamos nessa primeira etapa."

Ficha técnica

Brasil 0: 5 Pri Daroit, 4 Carol, 16 Kisy, 17 Julia Bergmann, 12 Ana Cristina, 15 Lorena Viezel, 8 Macris, 9 Roberta, 18 Mayany, 2 Diana, 6 Victoria Nyeme, 11 Karina, 14 Natinha e 24 Lorenne. Treinador: José Roberto Guimarães.

5 Pri Daroit, 4 Carol, 16 Kisy, 17 Julia Bergmann, 12 Ana Cristina, 15 Lorena Viezel, 8 Macris, 9 Roberta, 18 Mayany, 2 Diana, 6 Victoria Nyeme, 11 Karina, 14 Natinha e 24 Lorenne. José Roberto Guimarães. Estados Unidos 3: 12 Jordan Thompson, 30 Alexandra Frantti, 13 Sarah Parsons, 31 Anna Stevenson, 16 Dana Rettke, 7 Lauren Carlini, 5 Morgan Hentz, 6 Tetori Dixon (C), 9 Kingdon Rishel Madison, 10 Brionne Butler, 11 Andrea Drews, 18 Kara Bajema, 19 Jenna Gray e 22 Kendall White. Treinador: Karch Kiraly.

12 Jordan Thompson, 30 Alexandra Frantti, 13 Sarah Parsons, 31 Anna Stevenson, 16 Dana Rettke, 7 Lauren Carlini, 5 Morgan Hentz, 6 Tetori Dixon (C), 9 Kingdon Rishel Madison, 10 Brionne Butler, 11 Andrea Drews, 18 Kara Bajema, 19 Jenna Gray e 22 Kendall White. Karch Kiraly. Sets: EUA 1 x 0 Brasil (25-21); EUA 2 x 0 Brasil (25-20); EUA 3 x 0 Brasil (25-18)

EUA 1 x 0 Brasil (25-21); EUA 2 x 0 Brasil (25-20); EUA 3 x 0 Brasil (25-18) Arbitragem: Hector Ortiz (PUR); Wim Cambre (BEL).

Próximo jogo

O Brasil encerrou a fase norte-americana da Liga das Nações de Voleibol com três vitórias (Alemanha, Polônia e República Dominicana) e uma derrota (para os Estados Unidos).

SAIBA MAIS: Os jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

Agora a seleção vai jogar em casa as próximas quatro partidas, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. O primeiro compromisso diante da torcida é na quarta-feira dia 15, contra a Turquia, às 21:00.