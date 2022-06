Brasil e EUA se reencontram após final Olímpica na Liga das Nações de Vôlei

Dez meses após a partida que deu aos EUA sua primeira medalha Olímpica de ouro no vôlei feminino, a equipe se reencontra com o Brasil na Liga das Nações 2022. A partida, válida pela primeira fase da competição, será neste sábado, 4 de junho, às 22:00 (horário de Brasília).

As americanas contam com um importante reforço: a craque Jordan Thompson, 25, que estava sem jogar há dez meses devido a uma lesão no tornozelo direito. Ela se machucou na fase de grupos em Tóquio, mas mesmo assim o time conseguiu o ouro.

Thompson chegou a tentar após os Jogos um retorno por seu clube, o turco Eczacibasi, mas precisou se retirar para completar a recuperação.

Assim como o Brasil, os EUA começaram a Liga das Nações sem muitas das atletas titulares das Olimpíadas. A exceção foi Thompson, que precisa de ritmo de jogo. Seu retorno foi triunfante, com 15 pontos diante da República Dominicana.

"É incrível estar de volta. Estou muito animada de voltar a treinar e a jogar com essas mulheres. Elas são tão talentosas e a equipe é incrível. Estamos treinando muito duro nas últimas semanas e estamos animadas para continuar competindo. As meninas mais jovens são muito talentosas e trazem muito em termos de competitividade e ferocidade. Adoramos ter essa energia nova, especialmente depois dos Jogos", disse Thompson à FIVB após a estreia.

Antes da partida com o Brasil, os EUA enfrentam o Canadá nesta sexta-feira.

Carol dá segurança às mais jovens do Brasil

O Brasil já disputou duas partidas na Liga das Nações, vencendo a Alemanha por 3x1 e a Polônia por 3x0. A terceira partida será contra a República Dominicana na sexta, antes do confronto com os EUA.

Julia Bergmann foi a maior pontuadora da estreia, enquanto Carol se destacou na segunda partida, especialmente no bloqueio.

“Estou muito feliz com o desempenho do nosso time na competição. Estamos entendendo bem o jogo, nos ajustando e a comunicação tem fluído. Temos muito o que evoluir, mas essa vitória foi muito importante. Fico feliz de ter contribuído com a equipe e ver o nosso bloqueio funcionando é gratificante. Trabalhamos todos os dias para isso”, afirmou Carol.

"Estamos fazendo a transição da nossa equipe por alguns anos. Foi ótimo ter nomes como Natália e Fernanda Garay nos últimos anos, porque elas fizeram a diferença nos jogos e trouxeram muita experiência para a equipe. Mas estamos nos preparando para este momento e espero que aconteça de forma natural para nós, veteranas, e para as jovens que estão chegando. O Brasil teve sucesso quando a equipe teve essa mistura e acho que não será diferente agora", acrescentou Carol ao site da FIVB.

"Da mesma maneira que eu aprendi muito com as mais experientes quando cheguei na equipe, elas têm essa chance agora. Elas são jovens, mas têm muito potencial e têm jogado bem na Superliga. Estou feliz por ajudá-las e sei que elas vão encontrar o seu caminho. A posição de central sempre foi forte no Brasil, não só como performance, mas também como liderança. Espero que isso continue", finalizou Carol à FIVB.

Brasil x EUA: Liga das Nações, fase de grupos

Data: 4 de junho de 2022

Onde: Shvereport-Bossier City, EUA

Horário: 22h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv 2

