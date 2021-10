Brasil disputa vaga no Mundial de Curling no America’s Challenge

Mesmo sem chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, o time brasileiro masculino de curling ainda disputa mais um torneio internacional nesta temporada.

O America’s Challenge, realizado de 29 a 31 de outubro em Alberta, no Canadá, terá um embate entre três países por uma vaga no Mundial de curling de 2022.

Esta será a última edição do America’s Challenge, já que será criado um torneio Pan-Continental, que dará cinco vagas ao Mundial de curling, com times de todos os continentes, exceto a Europa.

Brasil, Canadá e México se enfrentam em rodada dupla, e a equipe com o melhor desempenho vai a Las Vegas em abril de 2022 para enfrentar as melhores equipes do mundo. Atuais campeões Olímpicos, os EUA já estão garantidos.

Times com força total

Não há dúvida de que o favoritismo é canadense. O país é tão referência no curling quanto é no hóquei no gelo. O Canadá tem 36 títulos mundiais, três medalhas de ouro Olímpicas e duas pratas.

Porém, a ascensão de EUA e Suécia nos últimos ciclos Olímpicos tem dificultado a vida dos canadenses, que vêm com força total para o America’s Challenge, capitaneados por Brendan Bottcher. O México estreará o skip Jesus Barajas em competições internacionais.

Já o Brasil, que tentará sua primeira vitória no America’s Challenge, será novamente capitaneado por Marcelo Mello, junto a Filipe Nunes, Ricardo Losso e Gilad Kempenich.

“Fazendo um paralelo com o futebol, seria como a equipe do Canadá enfrentando o Brasil, onde a chance de vitória existe, ainda que seja pouco provável. Vai ser um confronto para dar rodagem e experiência a equipe, que conta com nova formação depois de 2019”, afirmou Mello ao blog Brasil Zero Grau, do Olimpíada Todo Dia.

No início de outubro, o Brasil participou do torneio classificatório para o Pré-Olímpico de curling, em Erzurum, na Turquia. A dupla mista de Anne Shibuya e Scott McMullan conquistou o melhor resultado, avançando aos playoffs, mas ficou de fora do torneio que decidirá as últimas vagas para Pequim, em dezembro.

Programação do America's Challenge de curling

29 de outubro

22:00 Canadá vs. Brasil

30 de outubro

12:00 Brasil vs. México

17:00 Canadá vs. México

22:00 Canadá vs. Brasil

31 de outubro

12:00 Brasil vs. México

17:00 Canadá vs. México

Horário de Brasília

