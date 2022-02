Brasileiras do esqui cross-country competem no sprint por equipes em Beijing 2022

As emoções do esqui cross-country continuam nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a participação do Brasil na prova do sprint clássico feminino por equipes em Zhangjiakou, na quarta-feira dia 16 de fevereiro, às 17:00 hora de Pequim (6:00 hora de Brasília).

O Olympics.com faz uma pequena prévia do evento em que o Brasil estará presente com Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão.

O sprint por equipes

Ele consiste de duas esquiadoras por equipe, com a primeira delas dando duas voltas em um circuito de aproximadamente 1,5km que inclui muitas inclinações. Em seguida ela troca com a companheira de equipe, que deve completar mais duas voltas. Isso acontece até que ambas as esquiadoras completem seis voltas. A primeira equipe que cruzar a linha de chegada, vence.

Participação brasileira

Primeira participação do país no sprint feminino por equipes em Jogos, será nesta prova que Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão irão encerrar a participação em Beijing 2022.

Chamada de última hora para substituir Bruna Moura, que ficou de fora dos Jogos em função de um acidente automobilístico pouco antes de viajar para a República Popular da China, Eduarda Ribera, de 17 anos, ficou no 90º lugar no feminino dos 10km clássicos e em 88º no sprint livre.

Jaqueline Mourão, em sua oitava participação em Jogos, ficou em 82º no feminino dos 10km clássicos e em 84º no sprint livre.

Disputada desde a edição de Turim 2006, o evento sempre contou com suecas no pódio, primeiras medalhistas de ouro, mas que não sobem ao lugar mais alto do pódio desde então.

Os Estados Unidos são os atuais campeões Olímpicos, com Kikkan Randall e Jessica Diggins.

Você pode acompanhar as emoções do esqui cross-country de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

