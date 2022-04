Com Bia Ferreira e Abner Teixeira, Brasil conquista sete medalhas de ouro no Continental de boxe

Terminou nesta sexta-feira (primeiro de abril), na cidade equatoriana de Guayaquil, o Campeonato Continental das Américas de Boxe. Foram ao todo nove dias de torneio, realizado no "Coliseu Voltaire Paladines Polo", com 197 atletas de 25 países das Américas do Sul, Central e do Norte.

O Brasil esteve representado com 17 pugilistas, com a presença de Bia Ferreira (prata no peso leve em Tóquio 2020) e Abner Teixeira (medalhista de bronze na categoria pesado dos Jogos Tóquio 2020). Entre as mulheres, estiveram:

Caroline Barbosa (52kg)

Tatiana Chagas (54kg)

Jucielen Romeu (57kg)

Bia Ferreira (60kg)

Rebeca Santos (63kg)

Beatriz Soares (66kg)

Bárbara dos Santos (70kg)

Viviane Pereira (75kg)

Entre os homens, competiram:

Ruan Pablo Jesus (51kg)

Ronald Andrade Ribeiro (54kg)

Luiz Oliveira (57kg)

Wanderson de Oliveira (67kg)

Jhonathan Conceição (71kg)

Isaías Filho (80kg)

Keno Marley (86kg)

Ramon Batagello Souza (92kg)

Abner Teixeira (+92kg).

No feminino, as brasileiras conquistaram três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, No masculino, foram quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze. Ao todo o país fez nove finais, vencendo sete. O Olympics.com faz um resumo de como foi o desempenho dos atletas do Brasil neste tradicional torneio que reuniu os melhores do continente na modalidade.

Mulheres fizeram excelente campanha

No feminino, a medalhista Olímpica Bia Ferreira obteve o ouro em sua categoria. Na primeira luta, passou pela canadense Irene Fiolek. No duelo seguinte, vitória por unanimidade sobre Narielys Tapia, de Porto Rico. Na decisão, triunfo ante a norte-americana Rashida Ellis, principal adversária de Bia no continente.

Beatriz Soares também subiu no lugar mais alto do pódio, após vitória sobre a argentina Noelia Lucia. Na caminhada até a final, ela superou a guatemalteca Maria Hernandez e a canadense Charlie Cavanagh (campeã mundial juvenil em 2018).

Bárbara Santos também foi ouro em Guayaquil. Depois de vencer a dominicana Maria Hernandez, enfrentou na final a mexicana Tamara Sandoval. Em uma difícil e bastante disputada luta, conseguiu colocar o seu ritmo e venceu por três a dois.

Rebeca Lima foi derrotada pela norte-americana Sofía González, em uma apertada decisão por três a dois, terminando com a prata em sua categoria. Antes disso, tinha passado pela equatoriana Valencia Valentina, que contava com a torcida local, por cinco a zero.

Já Viviane Pereira foi bronze, depois de haver sido superada pela panamenha Atheyna Bylon.

Quatro medalhas de ouro para os homens

O último dia de lutas foi reservado para as decisões entre os homens, com o Brasil em cinco delas.

Na primeira, o medalhista de bronze em Tóquio 2020 Abner Teixeira (+ 92kg), venceu o chileno Miguel Correa e ficou com o ouro. Pelo caminho, vitórias sobre o trinitino Nigel Paul, o colombiano Juan Monsalve e, na semifinal, o norte-americano Joshua Edwards.

Na segunda disputa pelo ouro envolvendo brasileiros, Luiz Oliveira, também conhecido como "Bolinha", venceu Jahmal Harvey na decisão do peso pena em um combate bastante disputado. Foi uma revanche sobre Harvey, que eliminara o brasileiro no último mundial. Antes disso, Bolinha (neto de Servílio de Oliveira, medalhista de bronze no boxe dos Jogos Olímpicos México 1968) obteve vitórias sobre o guatemalteco Alejandro Aldana (por unanimidade), Shawn Joseph (Trinidad e Tobago) por contagem e sobre o equatoriano Segundo Padilla.

A 167ª luta da competição foi o combate final da categoria 67kg entre Wanderson Oliveira e o mexicano Miguel Martínez. O brasileiro chegou a ir ao chão, mas soube conduzir bem o combate e vencer por unanimidade. Na semifinal ele havia superado também por unanimidade o colombiano Yeferson Belalcazar, e antes disso, vitória sobre Daniel Romero (Guatemala).

O torneio ficou paralisado por mais de trinta minutos para atendimento médico a um dos árbitros. Na volta, Isaías Filho foi derrotado na final da sua categoria (80kg) para o estadunidense Robby González. O brasileiro buscou mais a luta e partiu para cima, mas o norte-americano conseguiu se livrar dos golpes e ser eficiente nas poucas ocasiões que teve à disposição. Vitória de González, com Ribeiro ficando com a prata.

Na última final que envolveu brasileiros, Keno Marley superou o estadunidense Arjan Iseni. Ainda no primeiro assalto, Keno acertou golpe no norte-americano, abrindo um corte. Não sendo possível estancar o sangramento, o brasileiro foi declarado o vencedor e ficou com o ouro.

Jhonathan Conceição e Ramón Batagello foram derrotados nas semifinais para o equatoriano José Rodríguez (por pontos) e pelo estadunidense Shaqueir Jamar (por nocaute), respectivamente, garantindo a medalha de prata.

Avaliação geral

A equipe brasileira disputou nove finais, quatro no feminino e cinco no masculino. Terminou líder no quadro de medalhas, uma vez que foram sete medalhas de ouro conquistadas, além das duas de prata e as duas de bronze.

Para a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), as mulheres brilharam neste Continental. Nos combates finais, a equipe feminina enfrentou países tradicionalmente vencedores da modalidade, como Estados Unidos, Argentina e México e a entidade máxima da modalidade no país considera este como o primeiro passo para a preparação para o Mundial Feminino ainda neste ano.