Brasil conquista cinco medalhas na primeira etapa do Mare Nostrum

O Brasil conquistou cinco medalhas na primeira de três etapas do Circuito Mare Nostrum, disputada no Principado de Mônaco no último fim de semana. O evento consiste de provas que são disputadas de maneira eliminatória até que a última delas seja realizada entre apenas dois atletas.

Bruno Fratus, medalhista de bronze nos Jogos Tóquio 2020, faturou os 50m livre. Fratus superou as fases iniciais, partiu para as oitavas, quartas e semifinal para finalmente nadar 21s49 na decisão e superar o neerlandês Thom de Boer, finalista da mesma prova em Tóquio.

Nicholas Santos e João Gomes Júnior também venceram

O país também subiu no topo do pódio com Nicholas Santos e João Gomes Júnior, que faturaram os 50m borboleta e os 50m peito, respectivamente.

Atual campeão e recordista mundial desta prova em piscina curta, Nicholas Santos venceu na decisão o estadunidense Michael Andrew (ouro no revezamento 4x100m em Tóquio 2020) com o tempo de 22s83. Já João Gomes Júnior completou sua prova final em 27s10, superando o neerlandês Arno Kamminga e o alemão Lucas Matherath, que empataram na semifinal.

Além das três medalhas de ouro, o Brasil foi prata com Fernando Scheffer nos 200m, mesma prova em que foi bronze nos últimos Jogos. A vitória ficou com o sul-africano Matt Sates. No sábado, Leonardo de Deus levou o bronze ao terminar em terceiro lugar nos 200m borboleta. Chad le Clos (RSA) ficou com a prata e Noe Ponti (SUI) com o ouro.

A próxima etapa do Circuito Mare Nostrum acontecerá em Barcelona (Espanha) entre os dias 25 e 26 de maio. A terceira e última etapa será em Canet (França), entre 28 e 29 do mesmo mês.

Ana Marcela Cunha é ouro na Espanha

Depois de ter vencido a prova de 10km do Aberto da Espanha em águas abertas, Ana Marcela Cunha venceu a prova de 5km, com o tempo de 56min42s. A campeã Olímpica mostra que está em grande forma para o Mundial de Budapeste, que vai acontecer entre 17 de junho e 3 de julho.