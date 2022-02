Bobsled 4-man final - com Alemanha e Brasil - melhores momentos dos Jogos Olímpicos de Inverno

O bobsled 4-man em Beijing 2022 foi dominado pelos especialistas em deslizar pela pista, os alemães. A nação europeia levou medalhas de ouro em três das quatro provas que aconteceram na pista de Yanquing, entre elas a disciplina 4-man. Exceção foi o monobob feminino vencido pela estadunidense Kaillie Humphries.

Tal como em PyeongChang 2018, a Alemanha levou ouro e prata, com os quartetos liderados por Francesco Friedrich e Johannes Lochner (GER), respetivamente. O bronze ficou com o trenó canadense do piloto Justin Kripps (CAN).

Em sua quinta participação Olímpica no bobsled 4-man, o Brasil viu o trenó pilotado pelo experiente Edson Bindilatti terminar no 20º lugar na despedida Olímpica do baiano.

