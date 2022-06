Bia Haddad Maia se torna candidata em Wimbledon: veja qual é o caminho da brasileira

As três semanas preparatórias para Wimbledon servem para os jogadores aos poucos se adaptarem às quadras de grama depois de muitas semanas competindo no saibro. Na grama, a bola quica mais baixo, os pontos são mais curtos e os saques e as devoluções são fundamentais. Muitos passam a carreira toda sem decifrar a grama.

Já a brasileira Beatriz Haddad Maia precisou apenas de três semanas para se tornar um dos principais nomes do tênis feminino na grama e, consequentemente, uma das candidatas em 2022 em Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, que acontece de 27 de junho a 10 de julho, em Londres.

Com títulos em Nottingham e Birmingham, além de uma semifinal em Eastbourne, e 12 vitórias seguidas na grama em 2022, Bia Haddad teve a maior série de invencibilidade no piso desde Serena Williams, com 20 entre 2015 e 2018. Ela venceu adversárias experientes nesses eventos, como as campeãs de Wimbledon Simona Halep e Petra Kvitova, que deu o troco e encerrou a série da brasileira nesta sexta-feira, 24 de junho.

No ranking, Bia já entrou no top 30 e será a brasileira mais bem posicionada da era profissional. Maria Esther Bueno, campeã de sete Grand Slams em simples, competiu no auge de sua carreira na era amadora. Em Wimbledon, Bia não poderá somar, porque o evento não contará pontos para os rankings mundiais. Após o torneio não aceitar inscrições de tenistas de Rússia e Belarus em 2022, a ATP e a WTA (associações do tênis masculino e feminino, respectivamente) decidiram não conceder pontos em seus rankings mundiais para a competição.

Bia será cabeça de chave 23 em Wimbledon, evitando que ela enfrente as primeiras do ranking na primeira semana de torneio. Para ganhar o título, Bia precisa vencer sete duras partidas consecutivas. Saiba qual será o seu caminho em Wimbledon, quais são as principais adversárias e quando ela joga. Descubra também quem luta pelo título no masculino.

Beatriz Haddad Maia posa com o troféu de Nottingham. Foto: 2022 Getty Images

Chave e jogos de Bia Haddad em Wimbledon

A estreia de Bia será contra a eslovena Kaja Juvan, número 60 do mundo. A organização do torneio ainda divulgará se a partida será na segunda-feira (27) ou terça-feira (28). Se vencer, a brasileira terá pela frente a vencedora entre a australiana Maddison Inglis e a húngara Dalma Galfi.

Caso chegue à terceira rodada, Bia poderia enfrentar sua primeira cabeça de chave, a campeã Olímpica Belinda Bencic, da Suíça. Nas oitavas, a oponente mais perigosa seria a número 2 do mundo, Anett Kontaveit.

Bia só poderia encarar adversárias como Iga Swiatek, Serena Williams, Petra Kvitova e Simona Halep em uma eventual final.

Medalhista Olímpica de bronze nas duplas, Laura Pigossi entrou na chave principal e estreia contra a eslovaca Kristina Kucova. Ela está no mesmo pedaço de chave das americanas Shelby Rogers e Jessica Pegula. Parceira de Pigossi em Tóquio, Luisa Stefani ainda está fora das quadras se recuperando de uma lesão grave no joelho sofrida no US Open de 2021.

Bia joga também nas duplas, ao lado da polonesa Magdalena Frech.

Veja a chave feminina completa aqui.

Programação de Wimbledon 2022

Confira quais rodadas acontecem em quais dias nas chaves de simples:

27 e 28 de junho: primeira rodada

29 e 30 de junho: segunda rodada

1 e 2 de julho: terceira rodada

3 e 4 de julho: oitavas de final

5 e 6 de julho: quartas de final

7 de julho: semifinais femininas

8 de julho: semifinais masculinas

9 de julho: final feminina

10 de julho: final masculina

A definição de quais jogos acontecem a cada dia ocorre apenas no dia anterior a cada rodada. Confira a ordem dos jogos atualizada diariamente no site oficial de Wimbledon.

Quem são as principais favoritas em Wimbledon?

Bia pode estar em grande fase, mas não é a única tenista com uma série impressionante de vitórias no ano. A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, não perde há 35 jogos, maior sequência do século 21. Ela venceu seis títulos seguidos, incluindo Roland Garros.

Mais impressionante é o domínio de Swiatek dentro das partidas: ela levou 56 dos últimos 58 sets que jogou. No ranking mundial, ela tem mais de 4.000 pontos de vantagem (que equivalem a dois títulos de Slam) de vantagem para a segunda colocada, a estoniana Anett Kontaveit. No entanto, Swiatek não jogou na grama em 2022, descansando após uma longa série de partidas na quadra dura e no saibro.

Número 3 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur venceu o torneio preparatório de Berlim. Como cabeça de chave 2, Kontaveit não pode ser subestimada, bem como a espanhola Paula Badosa e a grega Maria Sakkari.

Tenistas que têm história no circuito e em Wimbledon, como Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Angelique Kerber, Simona Halep e Garbiñe Muguruza, sempre são candidatas a boas campanhas.

Quando se fala de experiência em Wimbledon, ninguém está acima de Serena Williams. A americana de 40 anos, dona de quatro ouros Olímpicos, retorna ao circuito após um ano ausente. Ela chegou a jogar duplas com Jabeur em Eastbourne, mas elas se retiraram da competição antes da semifinal.

Iga Swiatek posa com troféu com a Torre Eiffel ao fundo. Foto: Ryan Pierse

Nadal e Djokovic se reencontram em Wimbledon

O torneio masculino de Wimbledon terá algumas importantes ausências: o número 1 do mundo, o russo Daniil Medvedev, o alemão campeão Olímpico Alexander Zverev, ainda se recuperando da lesão no tornozelo que sofreu na semifinal de Roland Garros, e o octacampeão Roger Federer, que deve voltar ao circuito apenas em 2023.

Portanto, tudo indica que Novak Djokovic (hexacampeão de Wimbledon) e Rafael Nadal (bicampeão) serão os principais favoritos. O sérvio e o espanhol continuam em uma disputa pelo recorde de Slams entre homens. No momento, Nadal tem 22, contra 20 de Djokovic (e Federer). Nadal venceu Roland Garros pela 14ª vez em 2022 de forma heroica, superando uma lesão crônica no pé.

Outro nome bem cotado é o italiano Matteo Berrettini, vice-campeão de Wimbledon em 2021 e campeão do ATP 500 de Londres neste ano. Carlos Alcaraz ainda não tem resultados expressivos na grama, mas sua ascensão na temporada não pode ser ignorada. Nomes como Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz e o bicampeão Olímpico e de Wimbledon Andy Murray também podem incomodar bastante os principais favoritos na grama.

Único brasileiro na chave de simples, Thiago Monteiro estreia contra o espanhol Jaume Munar. Se vencer, pode enfrentar o cabeça de chave 9 e esperança local Cameron Norrie na segunda rodada.

Nas duplas, o campeão de 2017 Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen jogam juntos, assim como Bruno Soares e o britânico Jamie Murray. Rafael Matos é o terceiro brasileiro nas duplas, com o espanhol David Vega Hernandez.

Veja a chave masculina de simples aqui.