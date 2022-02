Beijing 2022: tudo em família nos Jogos Olímpicos de Inverno

Há famílias que dedicam toda uma vida a um esporte.

Em Beijing 2022 encontramos várias curiosidades entre atletas que vêm sendo protagonistas desde o início dos Jogos Olímpicos de Inverno. O que se esconde por trás destas histórias é o amor às disciplinas inseridas no programa Olímpico, muitas horas de dedicação, a passagem de conhecimento de pais para filhos e a sempre eterna rivalidade entre irmãos.

O legado dos Strolz e dos Mayer no esqui alpino

Johannes Strolz defendeu em Pequim a honra austríaca no combinado alpino, seguindo o pai Hubert que foi campeão Olímpico em Calgary 1988.

Os Strolz são lendas do combinado: é a primeira vez em Jogos Olímpicos de Inverno que pai e filho vencem o mesmo evento individual no esqui alpino. E contabilizando todos os esportes do programa invernal só há um precedente: no hóquei no gelo, Bill (Squaw Valley 1960) e Dave Christian (Lake Placid 1980) foram campeões Olímpicos pelos EUA.

Ainda no esqui alpino, falar de super-G é falar dos Mayer. Helmut e Matthias somam cinco medalhas: o pai Helmut foi prata em Calgary 1988 e o filho Matthias repetiu o ouro de 2018 em Beijing 2022, além de levar bronze no downhill, que venceu em 2014. Mathias Mayer é o segundo esquiador com mais títulos na história do alpino Olímpico, a um ouro do norueguês Kjetil André Aamodt.

O legado dos Strolz e dos Mayer no esqui alpino é inquestionável.

GettyImages-1369253955 Foto: 2022 Getty Images

Segundo capítulo da rivalidade Zoeggeler-Demchenko?

No luge, em Beijing 2022, vimos competir Nina Zoeggeler, filha da lenda Armin Zoeggeler (campeão Olímpico em 2002 e 2006). Tanto “Il Canibale” como o seu antigo rival Albert Demchenko treinam as filhas.

Poderá Victoria Demchenko reacender a chama da rivalidade entre os Demchenko e os Zoeggeler e rivalizar com Nina? Terão os Demchenko esquecido Torino 2006 quando Armin bateu Albert pelo ouro?

Quem sabe se entre a nova geração não se iniciam novas rivalidades, por exemplo com outra filha de um três vezes medalhista Olímpico, como é o caso de Hannah Prock, filha do ilustre Markus Prock. O futuro dirá.

GettyImages-1369325899 Foto: 2022 Getty Images

Rivalidades entre irmãos estão em alta em Beijing 2022

Além de pais e filhos, as rivalidades entre irmãos estão em alta em Beijing 2022.

Iivo Niskanen e Kerttu Niskanen são heróis do esqui cross-country na Finlândia e se Kerttu venceu a prata nos 10km estilo clássico, o irmão Iivo respondeu com a conquista do ouro em 15km. Não que fosse preciso porque Iivo já tinha medalhas de bronze em 15km + 15km skiathlon nestes Jogos de Inverno... para nem falar de anteriores participações Olímpicas. Por agora, os Niskanen somam sete medalhas entre si.

Curiosa é a história dos irmãos que têm desafiado o domínio asiático na patinação de velocidade em pista curta.

Shaoang Liu (bronze em 1000m) e Shaolin Sandor Liu nasceram na Hungria, mas o pai é chinês, pelo que prometeram subir ao pódio dos Jogos Olímpicos com as duas bandeiras caso vencessem o ouro.

Saiba tudo sobre os irmãos que colocaram a Hungria no mapa da pista curta.