Resumo do salto de esqui em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes

Novas estrelas brilharam na competição de saltos de esqui de Beijing 2022, quando os melhores do mundo voaram alto e longe em sua busca da glória Olímpica.

A primeira vitória foi para a eslovena Ursa Bogataj na pista normal feminina, que precisava de uma reviravolta emocionante para levar o título depois de ficar em segundo lugar após seu primeiro salto. Com a pressão, ela voou 100 metros pelo ar para ganhar seu primeiro ouro Olímpico.

Na pista normal masculina, o japonês Kobayashi Ryoyu entrou no torneio como favorito e não decepcionou, encerrando uma espera de 50 anos do Japão pelo ouro na prova. Executou saltos de 145,4m e 129,6m.

Então, em 7 de fevereiro, a competição de saltos de esqui teve a estreia no programa Olímpico do evento por equipes mistas. O quarteto esloveno formado por Kriznar, Bogataj, Timi Zajc e Peter Prevc conquistou um ouro histórico, com ROC e Canadá logo atrás nas posições de prata e bronze.

Mas as ações não pararam por aí.

Em um resultado surpreendente na competição masculina de pista longa, foi o norueguês Marius Lindvik quem voou mais longe, batendo o japonês Kobayashi, que caiu da primeira posição para uma medalha de prata no seu salto final.

E o evento final dos Jogos foi igualmente emocionante, pois os austríacos garantiram o ouro Olímpico em seu último salto para vencer a competição por equipes masculina.

Três principais momentos

1 - Kobayashi de favorito para o título Olímpico

O japonês Kobayashi chegou aos Jogos depois de uma temporada estelar, destacada por sua vitória no prestigioso torneio Four Hills. No entanto, permaneceram dúvidas sobre como ele se sairia no palco Olímpico, com sua primeira aparição em PyeongChang 2018, resultando em um sétimo lugar na pista normal e 10º na pista longa.

No entanto, todas as dúvidas foram respondidas de forma enfática na primeira competição individual masculina de Beijing 2022, onde apesar de ser o único atleta em campo a não tentar um salto de treinamento, o jovem de 25 anos disparou para a vitória ao conquistar o primeiro ouro em pista normal do Japão desde Sapporo 1972.

2 - Bogataj quebra a tradição e se torna o primeiro saltador de esqui da Eslovênia a ganhar o ouro

Bogataj entrou nestes Jogos Olímpicos de Inverno com um recorde nada invejável. Embora seja reconhecida há muito tempo como um dos maiores talentos do circuito de saltos de esqui, a jovem de 26 anos nunca havia provado a vitória em um grande evento.

Até Pequim.

Depois de um segundo salto de 100 metros, Bogataj ganhou o ouro na pista normal - e com ele o primeiro título de salto de esqui de sempre por um esloveno. No entanto, não contente com um título Olímpico, ela acrescentou um segundo apenas dois dias depois no evento de equipes mistas.

3 - Marius Lindvik voa longe e por muito tempo para o ouro na pista longa

Antes do início da competição masculina de pista longa, o nome na boca de todos era o de Kobayashi - vencedor do ouro na pista normal justo alguns dias antes. Mesmo após o primeiro salto, as coisas pareciam estar indo exatamente conforme o planejado para o atleta japonês, que ficou no topo da classificação à frente do norueguês Marius Lindvik.

No entanto, em um momento que chocou o mundo do salto de esqui, Lindvik, de 23 anos, registrou um segundo salto surpreendente de 140m para vencer Kobayashi por dois pontos claros e conquistar sua primeira medalha Olímpica.

O que eles disseram

Hoje eu só tive bons sentimentos quando estava me apresentando. Nos últimos Jogos Olímpicos - onde Kobayashi terminou em sétimo na pista normal - percebi muitas coisas que estavam faltando, então desta vez fiz o que tinha que fazer. Por isso consegui a vitória.

Campeão Olímpico, Kobayashi Ryoyu, do Japão, após seu triunfo na pista normal no dia 6 de fevereiro

Eu não esperava. Os últimos Jogos Olímpicos foram um pesadelo para mim, mas hoje não conseguia acreditar como correu bem. Foram dois bons saltos e foi o suficiente. Talvez hoje eu tenha tido sorte, a pressão estava alta. Eu ainda não consigo acreditar. Eu tive lesões no passado e um pouco de dificuldades, e talvez o trabalho duro tenha valido a pena.

Medalhista de ouro eslovena, Ursa Bogataj, após sua vitória no feminino da pista normal no dia 5 de fevereiro

Lista completa de medalhas do Salto de esqui em Beijing 2022

Pista normal feminino:

Ouro: Ursa Bogataj (Eslovênia)

Prata: Katharina Althaus (Alemanha)

Bronze: Nika Kriznar (Eslovênia)

Pista normal masculino:

Ouro: Kobayashi Ryoyu (Japão) Prata: Manuel Fettner (Áustria) Bronze: Dawid Kubacki (Polônia)

Equipe mista:

Ouro: Eslovênia

Prata: ROC

Bronze: Canadá

Pista longa masculino:

Ouro: Marius Lindvik (Noruega)

Prata: Kobayashi Ryoyu (Japão)

Bronze: Karl Geiger (Alemanha)

Equipe masculina: