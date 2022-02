Shaun White e favoritos se destacam na quarta-feira em Beijing 2022: veja resumo

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim viram nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, atuações irretocáveis como a que garantiu o americano Shaun White na final do snowboard halfpipe masculino, ou a que deu à Eslováquia a primeira medalha de ouro no esqui alpino, com Petra Vlhova.

E não podemos esquecer da soberania dos alemães Tobias Wendl e Tobias Arlt, agora tricampeões no luge em duplas, e da corrida de Hwang Daeheon nos 1500m, que manteve a República da Coreia absoluta na patinação em velocidade em pista curta.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Na superação, White vai à final do snowboard halfpipe masculino

Atual tricampeão Olímpico, o americano Shaun White precisou de uma última descida acima da média para poder se garantir na decisão do snowboard halfpipe masculino.

White acabou passando em quarto lugar entre os 12 classificados à final. Vale lembrar que esta será a última competição de sua carreira.

Primeiro ouro da Eslováquia no esqui alpino

Líder da Copa do Mundo nesta temporada, a eslovaca Petra Vlhova chegou como favorita à disputa do slalom feminino do esqui alpino. E ela não decepcionou, ganhando a prova e garantindo ao seu país a primeira medalha de ouro na história neste esporte.

Completaram o pódio a austríaca Katharina Liensberger, medalha de prata, e a suíça Wendy Holdener, que ficou com o bronze.

Bicampeã Olímpica, a americana Mikaela Shiffrin saiu novamente da disputa por medalhas logo no início da prova. O mesmo já havia acontecido com ela em Pequim, mas no slalom gigante.

Alemães fazem história com tri nas duplas do luge

Os alemães Tobias Wendl e Tobias Arlt conquistaram o tricampeonato Olímpico nas duplas do luge com o ouro nos Jogos de Inverno Pequim 2022, em prova realizada nesta quarta-feira, 9 de fevereiro.

Toni Eggert e Sascha Benecken, também da Alemanha, ficaram com a prata, e os austríacos Thomas Steu e Lorenz Koller acabaram com o bronze.

A conquista é histórica porque nunca uma mesma dupla ganhou um evento nos Jogos Olímpicos de Inverno três vezes seguidas. Arlt e Wendl nasceram com duas semanas de diferença, e competem juntos desde os 13 anos.

República da Coreia triunfa na patinação de velocidade

Com apenas 22 anos, Hwang Daeheon venceu os 1500m masculino da patinação de velocidade em pista curta e mostrou a força de seu país na modalidade, com três medalhas de ouro em cinco finais Olímpicas.

O canadense Steven Dubois foi prata, e Semen Eliastrov, do ROC, acabou com o bronze.

Bandeira na mão e ouro no peito

Com direito a salto final com a bandeira da Noruega nas mãos, Birk Rudd conquistou o ouro no evento masculino do esqui big air, o primeiro da história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A pontuação do norueguês havia sido tão boa nas duas performances iniciais que nem influenciaria na sua vitória.

A prata foi para o americano Colby Stevenson, e o bronze para o sueco Henrik Harlaut.

Redenção Olímpica para Lindsay Jacobellis

Atleta mais premiada do snowboard mundial, a americana Lindsay Jacobellis finalmente conquistou uma medalha Olímpica hoje, em Beijing 2022, em sua quinta participação nos Jogos.

O ouro no cross feminino coroa uma carreira bem-sucedida da snowboarder de 36 anos: ela foi medalhista de prata em Torino 2006, cinco vezes campeã mundial e oito vezes dos X Games, entre outras conquistas.

Foi a primeira medalha de ouro norte-americana nesta edição dos Jogos de Inverno.

Chloe Trespeuch, da França, e Meryeta Odine, do Canadá, completaram o pódio.

Alemão é ouro no combinado nórdico

O alemão Vinzenz Geiger obteve a medalha de ouro no combinado nórdico Gundersen pista normal 10km. Seu desempenho na parte de esqui cross-country da prova foi determinante para a vitória.

A prata acabou com o norueguês Joergen Graabak e o bronze foi para o austríaco Lukas Greiderer.