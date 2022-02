Dia em Beijing 2022 tem baile de Chen e consagração italiana no curling

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 viram mais um dia de belas performances, fossem elas no gelo, com o americano Nathan Chen quebrando o recorde mundial na patinação artística e a Itália surpreendendo o mundo com o ouro nas duplas mistas do curling, ou na neve, com Ailing (Eileen) Gu, da anfitriã República Popular da China, mostrando que tem tudo para ser a "big one" no esqui estilo livre por muitos anos.

Além disso, Manex Silva ainda quebrou o recorde brasileiro no esqui cross-country. Veja o que aconteceu nesta terça-feira, 8 de fevereiro, em Pequim.

Chen bate recorde do programa curto da patinação artística

O programa curto do individual masculino da patinação artística teve recorde mundial de Nathan Chen, dos Estados Unidos.

O tricampeão mundial, que ainda busca sua primeira medalha Olímpica individual, obteve uma nota de 113.97 e superou o japonês Hanyu Yuzuru.

Atual bicampeão Olímpico, Yuzuru ficou apenas em oitavo e viu suas chances de medalha diminuírem.

Ailing (Eileen) Gu faz história com ouro no esqui big air feminino

A primeira medalha de ouro do big air no esqui estilo livre em Jogos Olímpicos é de Ailing (Eileen) Gu, da República Popular da China.

O evento foi bastante movimentado no Big Air Shougang e acabou definido apenas no último salto. A prata foi para a francesa Tess Ledeux, e o bronze ficou com Mathilde Gremaud, da Suíça.

Itália surpreende nas duplas mistas do curling

Stefania Constantini e Amos Mosaner escreveram seu nome na história italiana nos Jogos de Inverno ao ganhar o ouro nas duplas mistas do curling.

Na decisão, os italianos derrotaram a Noruega por 8-5. Os noruegueses estiveram entre os muitos times de peso do esporte que acabaram ficando para trás em uma das campanhas mais inesperadas já vistas.

Manex Silva bate recorde Olímpico brasileiro no esqui cross-country

Acostumado a quebrar todas as marcas brasileiras no esqui cross-country, Manex Silva obteve hoje o melhor desempenho do país no esporte em Jogos Olímpicos de Inverno hoje.

Ele terminou em 71º lugar entre 88 participantes na prova masculina de sprint (cerca de 1,5km), com tempo de 3min8s64. Com isso, somou 161.58 pontos FIS (da Federação Internacional de Esqui), tornando-se o primeiro homem brasileiro a fazer menos de 200 pontos FIS em Jogos de Inverno - lembrando que, no cross-country, o melhor desempenho é o de menos pontos.

Mayer, duas medalhas em 24 horas

Menos de 24 horas depois de obter o bronze no downhill masculino, o austríaco Matthias Mayer teve sucesso ao defender o ouro Olímpico no Super-G que conquistara há quatro anos, em PyeongChang 2018.

A conquista foi ainda mais importante porque o pai de Matthias, Helmut, foi medalha de prata no mesmo evento.

Completaram o pódio o americano Ryan Cochran-Siegle e o norueguês Aleksander Aamodt Kilde.

Canadá bate EUA e segue invicto no hóquei

A equipe canadense feminina de hóquei no gelo deu mostras de que é a favorita ao ouro em Beijing 2022 ao bater o rival Estados Unidos por 4 a 2 nesta terça-feira, em partida pela fase de grupos.

Com o triunfo, as canadenses seguem invictas na fase de classificação, com quatro vitórias.

Ledecka é bicampeã no slalom gigante paralelo

A tcheca Ester Ledecka fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno ao levar o segundo ouro consecutivo no slalom gigante paralelo do snowboard.

A prata ficou com a austríaca Daniela Ulbing, enquanto o bronze foi para Gloria Kotnik, da Eslovênia.

Austríaco "completa pódio" com ouro

Benjamin Karl, da Áustria, foi ouro no slalom gigante paralelo masculino do snowboard e chegou a três medalhas Olímpicas, uma de cada cor: foi prata no slalom gigante paralelo em Vancouver 2010 e bronze no slalom paralelo em Sochi 2014.

O esloveno Tim Martinak cometeu um erro ao final do percurso diante de Karl e acabou com a prata. O bronze foi para Victor Wild, do ROC.

Francês vence no biatlo 20km individual

No Centro de Biatlo de Zhangjiakou, o francês Quentin Fillon Maillet foi superior aos demais rivais e ganhou ouro no biatlo 20km individual masculino.

Fillon Maillet já tinha ido ao pódio uma vez em Pequim, no revezamento 4x6km de equipes mistas.

Anton Smolski, de Belarus, foi o medalhista de prata, enquanto o norueguês Johannes Thingnes Boe, que defendia o ouro obtido em PyeongChang 2018, ficou com o bronze.