Itália e Noruega se garantem na final das duplas mistas do curling em dia de emoções em Beijing 2022 

Itália e Noruega se garantiram na final de duplas mistas do curling nos Jogos de Inverno Beijing 2022 nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, um dia que viu ainda a vitória do canadense Max Parrot no snowboard slopestyle masculino três anos após superar um câncer, o triunfo esloveno na primeira edição do salto de esqui por equipes mistas e mais uma fantástica atuação de Kamila Valieva, que deu ouro ao ROC na patinação artística.

Italianos e noruegueses na decisão do curling

Os últimos confrontos da primeira fase do torneio de duplas mistas do curling de Beijing 2022 foram realizados nesta segunda-feira, garantindo a Suécia como quarta e última colocada - Itália, Grâ-Bretanha e Noruega já estavam garantidos desde as disputas de ontem.

Os surpreendentes italianos, que venceram seus nove confrontos na etapa inicial, encararam os suecos, que só passaram de fase nos critérios de desempate diante do Canadá. E mais uma vez Amos Mosainer e Stefania Constantini não deram chance para os rivais, pontuando em praticamente todos os ends e vencendo por tranquilos 8 a 1.

Seus adversários na disputa pelo ouro serão a dupla da Noruega. Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten superaram Bruce Moat e Jennifer Dodds de virada por 6 a 5. Os britânicos chegaram a estar vencendo por 4 a 2, mas uma jogada feita por Skaslien no sexto end garantiu a vantagem para os noruegueses.

Amanhã acontecem as partidas pelas medalhas no Centro Nacional Aquático, conhecido nestes Jogos como "Cubo de Gelo". A disputa pelo bronze, entre Suécia e Grã-Bretanha, será às 14:05 locais (3h05 de Brasília), enquanto Itália e Noruega duelam às 20h05 (9h05 de Brasília)

Valieva brilha e ROC é ouro na patinação artística por equipes

A patinadora Kamila Valieva voltou a ser destaque, ajudando o ROC a garantir o ouro no primeiro pódio da patinação artística em Beijing 2022. Com apenas 15 anos de idade, ela se tornou a primeira mulher a executar não só um, mas dois saltos quádruplos em Jogos Olímpicos no programa longo individual feminino do evento por equipes.

A prata ficou com a equipe dos Estados Unidos, enquanto o Japão foi bronze.

Primeiro ouro da Suíça em Pequim é no downhill masculino

Às vésperas de completar 35 anos de idade, Beat Feuz ganhou um presentão de aniversário ao levar o ouro no downhill masculino. Foi o primeiro ouro da Suíça em Beijing 2022.

O pódio foi completado pelo francês Johan Clarey, cuja prata também o colocou como atleta mais velho medalhista no esqui alpino, aos 41 anos, e pelo austríaco Matthias Mayer, que havia sido ouro no mesmo evento em Sochi 2014 e no Super-G há quatro anos.

Curiosamente, os três medalhistas tem mais de 30 anos: Feuz (34), Clarey (41) e Mayer (31).

Canadense fecha com ouro ciclo de superação

Para Max Parrot, talvez fosse inimaginável pensar em conquistar a medalha de ouro Olímpica em Beijing 2022 no fim de 2018, após ter um diagnóstico de linfoma Hodgkin. Mas ele conseguiu: o canadense acabou campeão no snowboard slopestyle masculino.

Com 90.96 na segunda descida da final, o atleta de 27 anos conquista sua segunda medalha Olímpica, após a prata em PyeongChang 2018, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, no Parque de Neve de Genting.

O adolescente Su Yiming, da República Popular da China, levou a prata, enquanto Mark McMorris, também do Canadá, obteve seu terceiro bronze consecutivo em Jogos de Inverno.

Sueca vence slalom gigante; Shiffrin é eliminada

No slalom gigante feminino do esqui alpino, a sueca Sara Hector acabou obtendo a medalha de ouro, seguido pela italiana Federica Brignone, que ficou com a prata, e por Lara Gut-Behrami, da Suíça, que foi bronze.

A americana Mikaela Shiffrin, que defendia o título Olímpico, cometeu um erro durante sua primeira descida e ficou fora da segunda corrida, que definia as medalhistas.

A portuguesa Vanina Guerilot acabou em 43º lugar.

Wust: ouro e recorde Olímpico na patinação de velocidade

A neerlandesa Ireen Wust faturou o ouro na prova dos 1500m da patinação de velocidade feminina, com direito a novo recorde Olímpico (1min53s28).

A prata foi para a japonesa Miho Takagi, com uma marca de 1min53s72, e o bronze ficou com Antoinette de Jong, também dos Países Baixos, que fez 1min54s82.

Alemã Herrmann ganha o biatlo 15km feminino individual

O evento dos 15km feminino individual terminou com vitória de Denise Herrmann, da Alemanha. Ela acabou com um tempo geral de 44min12s7, à frente da francesa Anais Chevalier-Bouchet e da norueguesa Marte Olsbu Roeiseland.

Essa é a segunda medalha Olímpica de Hermann. A alemã, de 33 anos, havia sido bronze em outra modalidade, o esqui cross-country, no revezamento 4x5km em Sochi 2014.

Além disso, a equipe alemã segue como única a vencer o individual feminino mais de uma vez: Herrmann se junta a Antje Harvey-Misersky, ouro em Albertville 1992, e Andrea Henkel, primeira colocada em Salt Lake City 2002.

Arianna Fontana, dez medalhas Olímpicas

Brasileira faz bons treinos no skeleton

Principal nome do Brasil em Beijing 2022, Nicole Silveira deixou boa impressão nos primeiros treinos oficiais de skeleton no Centro de Esportes de Pista de Yanqing nesta segunda-feira.

Nicole foi quarta colocada no primeiro treino, com tempo de 1min02s47, 13 centésimos atrás da líder, a alemã Jacqueline Loelling. No segundo, ficou em sexto, com 1min02s81, 63 centésimos mais lenta que Zhao Dan, da República Popular da China.