Austrália e Nova Zelândia vivem dia mágico em Beijing 2022, com três medalhas e zebra no curling

Neve e gelo não são palavras frequentemente associadas a Austrália e Nova Zelândia. Apesar disso, foi desses dois países o destaque neste domingo, 6 de fevereiro, nos Jogos de Inverno Beijing 2022, com direito a uma medalha de ouro para cada um e os primeiros triunfos australianos na história do curling Olimpico.

Primeiro ouro neozelandês no snowboard

O domingo nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 começou com um triunfo de uma nação de pouca tradição nos esportes na neve: a Nova Zelândia. Zoi-Sadowski-Synnott surpreendeu e conquistou o primeiro ouro Olímpico para seu país no snowboard.

A atleta neozelandesa de 20 anos selou a conquista com um desempenho impecável na terceira e última descida na pista do Parque de Neve de Genting, com direito a dois saltos de 1080 graus. A americana Julia Marino foi prata, e o bronze ficou com a australiana Tess Coady

"É surreal, estou super orgulhosa de onde o meu snowboard chegou nos últimos quatro anos e de mostrar ao mundo o que uma neozelandesa é capaz de fazer. Espero que o meu desempenho aqui inspire crianças no meu país", comentou Sadowski-Synott sobre a conquista.

Australianos fazem história no curling

Outro país a escrever seu nome na história dos esportes de inverno neste domingo foi a Austrália. Depois de levar o país pela primeira vez a uma disputa de curling em uma edição dos Jogos, hoje Tahli Gill e Dean Hewitt voltaram a surpreender ao obter as primeiras vitórias da nação no curling Olímpico: 9-6 diante da Suíça e 10-8 contra o Canadá, uma das potências do esporte.

O resultado contra os suíços ganhou ares ainda mais dramáticos porque, horas antes da partida, o Comitê Olímpico Australiano estava planejando a viagem antecipada dos dois de volta para casa: Gill havia dado positivo para COVID-19 no sábado à noite. Ela havia tido a doença antes dos Jogos.

Entretanto, o comitê australiano recebeu um documento oficial das autoridades de saúde da República Popular da China anulando a exclusão e recolocando ambos de volta ao jogo desde que seguissem com os Protocolos de Contato Próximo.

"Tínhamos recebido alguns telefonemas dizendo que havia uma chance. Pensei: 'Por favor, não façam isso conosco, por favor.' Aí recebemos uma ligação oficial e estávamos pensando, 'será que é sério mesmo?' Precisávamos entrar no táxi em 15 minutos", comentou Hewitt.

"Foram, literalmente, as 24 horas mais loucas, loucas. Minhas malas ainda estão arrumadas, deu tempo apenas de tirar o uniforme", comentou Gill, atentando para um pequeno detalhe:

"Estava remexendo tudo e jogando roupas para lá e para cá. Inclusive, joguei com apenas uma luva - e era a errada".

Com luva trocada ou não, o que importa é que os australianos marcaram para sempre, e positivamente, sua participação no curling Olímpico.

Horas depois, foi a vez de Gill e Hewitt superarem os canadenses por um apertado 10-8 no "Cubo d'Água". Essa vitória também foi surpreendente porque do outro lado da pista estava ninguém menos que John Morris, jogador do Canadá e que foi técnico da dupla durante parte da temporada de 2021 - eles chegaram a viajar para o país norte-americano para treinar com vistas à classificação para Pequim 2022.

Apesar dos resultados de hoje, a Austrália não avançou à semifinal das duplas mistas. Os países garantidos até o momento são Itália, Grã-Bretanha e Noruega.

As partidas decisivas da fase de classificação estão marcadas para 9h05 locais (22h05 da noite de domingo em Brasília).

Jakara Anthony faz história pela Austrália

Aos 23 anos, Jakara Anthony também escreveu seu nome na história Olímpica australiana em esportes de inverno ao ganhar a prova do moguls feminino do esqui estilo livre, no Parque de Neve de Genting.

Foi a primeira medalha Olímpica da Austrália no evento entre as mulheres e terceira no geral, após a prata de Matt Graham em PyeongChang 2018 e de Dale Begg-Smith, campeão em Turim 2006 e Vancouver 2010.

"É uma grande honra representar a Austrália aqui em Pequim e levar uma medalha de ouro. Não poderia pedir mais nada", afirmou Anthony.

A americana Jaelin Kauf foi prata, e o bronze ficou com Anastasiia Smirnova do ROC, de apenas 19 anos.

Kamila Valieva encanta na patinação artística

A patinadora Kamila Kalieva, do ROC, chegou perto de bater seu próprio recorde na patinação artística. Ela obteve 90.15 pontos no programa curto do evento por equipes, perto de seu recorde de 90.45 do Campeonato Europeu, em janeiro deste ano.

"Estava um pouco nervosa entrando na competição, mas assim que entrei no gelo, patinei bem. Estava com o controle do meu programa e o resultado foi o que eu queria", afirmou Valieva pouco após a prova. "Estou patinando pela minha avó que faleceu, então foi aquele sentimento que me tomou."

Além do ROC, avançaram à segunda fase Estados Unidos, Japão, China e República Tcheca após os programas curtos masculino e feminino e a dança rítmica da dança no gelo. A decisão das medalhas do evento por equipes será na segunda-feira, 7 de fevereiro (a partir das 22:25 da noite de 6 de fevereiro no Brasil).

Dobradinha do ROC no skiathlon masculino

O ROC voltou a se destacar com Alexander Bolshunov e Denis Spitsov terminando com o ouro e a prata no skiathlon 15km +15km do esqui cross-country.

O bronze foi para o finlandês Iivo Niskanen, agora detentor de três medalhas Olímpicas.

Bolshunov tirou um peso das costas com o título Olímpico. Em PyeongChang 2018, ele acabou com três pratas (revezamento 4x10km, sprint por equipes e 50km clássico) e um bronze (sprint individual).

"Não consigo expressar minhas emoções. Ainda não consigo acreditar que sou um campeão Olímpico. Neste último mês, acreditei muito em mim e entendi que eu tinha de ser campeão Olímpico. Estou particularmente feliz que consegui isso na primeira prova", comentou Bolshunov.

O brasileiro Manex Silva acabou retirado da prova ao levar uma volta dos líderes, segundo as regras da competição.

Patinação de velocidade vê ouro sueco e quebra de recordes

Em uma prova eletrizante, com direito a recorde Olímpico quebrado duas vezes, o sueco Nils van der Poel faturou o ouro na final masculina dos 5000m da patinação de velocidade.

Apesar dos -10 graus Celsius registrados na pista do Oval Nacional de Patinação de Velocidade (ou "Fita de gelo"), a briga foi quente pelas primeiras colocações. O neerlandês Sven Kramer tentava o tetracampeonato Olímpico do evento, mas sequer chegou ao pódio.

E a conquista veio de forma emocionante: faltando duas voltas para o fim, Van der Poel estava mais de dois segundos atrás do também neerlandês Patrick Roest, que havia quebrado o Recorde Olímpico um pouco antes. Porém, com um ritmo nunca visto antes, ele fechou a prova com um tempo de 6min08s84, nova marca Olímpica.

Roest acabou com a prata, com um tempo de 6min09s31, e o norueguês Hallgeir Engebraaten terminou com o bronze (6min09s88)

Japão recupera ouro no esqui 50 anos depois

O japonês Kobayashi Ryoyu venceu o evento do salto de esqui em pista normal masculino, quebrando uma escrita que vinha desde os Jogos Sapporo 1972.

Ryoyu acabou com uma nota final de 275 pontos. A prata ficou para o austríaco Manuel Fettner, que somou 270.8, e o bronze foi para o polonês Dawid Kubacki, com 265.9.

Johannes Ludwig fatura o ouro no luge individual

No luge individual masculino, festa para o alemão Johannes Ludwig. Bronze em PyongChang 2018, o atleta hoje subiu ao lugar mais alto do pódio no Centro de Esportes no Gelo de Yanqing.

Depois de liderar em duas das três baterias prévias, o atleta da Alemanha confirmou o ouro na descida final do evento, somando um tempo total de 3min48s735 nas quatro baterias. Logo atrás ficou o austríaco Wolfgang Kindl (+0s160), seguido do italiano Dominik Fischnaller (+0s951).

EUA goleiam novamente no hóquei no gelo

Apenas duas partidas pela fase de grupos do hóquei no gelo feminino foram disputadas neste domingo. As americanas atropelaram a Suíça por 8 a 0, em jogo do grupo A. Hilary Knight, Kelly Pannek e Jesse Compher marcaram duas vezes cada uma.

O próximo jogo dos EUA é o esperado duelo diante das rivais canadenses, na reedição da final de PyeongChang 2018, vencida pelas canadenses, e provável decisão em Pequim.

Pela chave B, o Japão perdeu a invencibilidade no torneio ao cair diante da China no shootout por 2 a 1. As japonesas seguem na liderança e seu próximo jogo será diante da República Tcheca, atual segunda colocada do grupo.

Dois brasileiros em ação

Além de Manex Silva, que teve de ser retirado do skiathlon, o Brasil ainda teve Sabrina Cass no moguls feminino.

Saiba mais sobre a participação deles neste domingo de competições em Pequim.