Noruega se destaca no primeiro dia de medalhas em Beijing 2022

A Noruega terminou na liderança do quadro geral dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 após a disputa do primeiro dia de eventos valendo medalhas, com duas conquistas de ouro: Therese Johaug, no skiathlon 7.5km + 7.5km feminino, e a equipe do revezamento misto 4x6km do biatlo.

Johaug obteve a primeira medalha de ouro nesta edição dos Jogos com um belo desempenho sob um frio de -17º Celsius no Centro Nacional de Esqui Cross-Country, em Zhangjiakou. Ela completou as quatro voltas de 3750m (duas no estilo clássico e duas no estilo livre) com um tempo de 44min13s7.

Com dez minutos de prova, a norueguesa assumiu a liderança e logo no início do estilo livre já tinha 15 segundos de vantagem em relação à segunda colocada.

“É um sonho que se torna realidade. Treinei muito para isso por muitos, muitos, anos. E foi uma semana especial para nós, só chegamos aqui há dois dias”, disse Johaug sobre a conquista do ouro. A prata ficou com Natalia Neprayeva, do ROC, e o bronze foi para a austríaca Teresa Stadlober.

Triunfo norueguês também no biatlo

Um pouco mais tarde, a Noruega voltaria ao lugar mais alto do pódio, agora no revezamento 4x6km misto do biatlo. O quarteto com Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, os irmãos Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe venceu a prova, enquanto França e ROC ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

O fim da prova foi emocionante: a centenas de metros do fim, a distância entre o primeiro e o terceiro colocados era de apenas 1s3.

Na descida antes da reta de chegada, Thingnes Boe ganhou alcançou velocidade e ultrapassou Eduard

Latypov, do ROC, que acabou sendo também superado por Fillon Maillet.

Dessa forma a Noruega voltou a conquistar o ouro (tinha sido na primeira edição deste evento em Sochi 2014), depois de ser prata em PyeongChang 2018. A França havia vencido há quatro anos. Desta vez, as posições se inverteram: Noruega em primeiro, França em segundo.

Países Baixos ganham na patinação de velocidade

Outra medalha na jornada de hoje saiu na patinação de velocidade 3000m feminina. Irene Shouten, dos Países Baixos, confirmou o favoritismo e venceu a prova com um tempo de 3min56s93, obtendo um novo recorde Olímpico.

A prata ficou com a italiana Francesca Lollobrigida (3min58s06) e o bronze foi da canadense Isabelle Weidemann (3min58s64), resultado que levou seu país às 200 medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno.

Eslovênia é ouro e prata no salto em esqui

Na prova da pista normal individual do esqui feminino, a eslovena Ursa Bogotaj surpreendeu a alemã Katharina Althaus ao obter a nota que lhe garantiu o ouro no salto final. O bronze ficou com Nika Kriznar, também da Eslovênia.

Bogotaj marcou 121 pontos contra 115,7 da alemã no salto final. Na classificação geral, que soma os dois rounds de disputa, a eslovena terminou com 239 pontos, enquanto a alemã fez 236,8.

“Não esperava. Os últimos Jogos Olímpicos foram meio que um pesadelo para mim, mas hoje não consegui acreditar em como tudo saiu tão bem”, comentou a eslovena ao Olympic Information Services (OIS).

A atleta de 26 anos conquista seu primeiro ouro Olímpico, e Althaus termina com a segunda prata consecutiva - ficou no mesmo lugar do pódio em PyeongChang 2018.

Sueco surpreende Kingsbury no moguls masculino

Outro resultado inesperado veio no moguls masculino. O sueco Walter Wallberg desbancou o canadense Mikael Kingsbury, que defendia o título Olímpico obtido em PyeongChang, para ganhar sua primeira medalha de ouro.

Com apenas 21 anos, Wallberg acabou com uma nota de 83.23, com Kingsbury terminando com 82.18 e o japonês Horishima Ikuma, medalhista de bronze, com 81.48.

Patinação em pista curta dá primeiro ouro aos chineses

Anfitriã destes Jogos Olímpicos de Inverno, a República Popular da China abriu sua presença no quadro de medalhas com o ouro no revezamento misto da patinação de velocidade em pista curta. A Itália acabou levando a prata, e a Hungria terminou com o bronze.

Com a prata, a italiana Arianna Fontana se torna a patinadora de pista curta com mais medalhas na história Olímpica, com nove.

A prova foi repleta de emoções, com quedas de patinadores das favoritas República da Coreia e Países Baixos. Na final, os chineses dispararam na frente e fugiram da confusão na parte de trás do grupo, com canadenses e húngaros se tocando - o Canadá acabou punido e terminou em quarto.

Itália absoluta nas duplas do curling

Os italianos Amos Mosaner e Stefania Constantini seguem dominando a disputa de duplas mistas do curling. Hoje foram vitórias sobre a Austrália, por 7 a 3, e diante da Grã-Bretanha, por 7 a 5.

Atrás dos italianos, com seis vitórias e nenhuma derrota, aparecem a Suécia (5-2), o Canadá (4-2) e os britânicos (4-2). Noruega e Estados Unidos aparecem em quinto (3-3). Os quatro primeiros avançam às semifinais.

No hóquei no gelo, Canadá e EUA voltam a golear

No hóquei no gelo feminino, o Canadá seguiu a rotina arrasadora ao atropelar mais uma adversária: a Finlândia, dessa vez com placar de 11 a 1. Jenner e Nurse marcaram três vezes cada uma, enquanto Tuominen fez o único das finlandesas. Já os EUA não tiveram problemas diante do ROC, vencendo por 5 a 0. Harmon, Knight, Zumwinkle, Compher e Carpenter balançaram a rede para as americanas.

As canadenses lideram o grupo A com os mesmos seis pontos das americanas, porém um impressionante saldo de +21 gols.

Quem voltou a surpreender foi o Japão, que hoje superou a Dinamarca por 6 a 2 no grupo B. Pela mesma chave, a República Tcheca não teve problemas para passar pela Suécia por 3 a 1. As japonesas têm os mesmos seis pontos das tchecas, mas estão melhor nos critérios de desempate.