Beijing 2022 encerra competições com ouro inédito para a Finlândia no hóquei no gelo masculino: veja resumo

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 tiveram suas competições encerradas neste domingo, 20 de fevereiro, com a vitória inédita da Finlândia sobre o ROC na decisão do hóquei no gelo masculino. Um pouco mais cedo, a Grã-Bretanha conquistou novamente o ouro no curling após 20 anos de espera.

E teve Brasil em ação com resultado histórico: o 20º lugar no 4-man é o melhor do país no bobsled desde 2002, quando disputou a modalidade pela primeira vez nos Jogos de Inverno.

Confira como foram os últimos eventos de Beijing 2022 no resumo do dia:

Finlândia, primeiro título no hóquei Olímpico

Com uma vitória de virada por 2-1, a Finlândia superou o ROC e conquistou sua primeira medalha de ouro no hóquei no gelo masculino.

Os finlandeses tinham duas pratas (Calgary 1988 e Turim 2006) e sete bronzes até hoje. Já o ROC havia conquistado o título em PyeongChang 2018, como OAR.

O bronze ficou com a Eslováquia, que goleou ontem a Suécia por 4-0.

Grã-Bretanha, fim de jejum de ouro no curling

Após 20 anos da última conquista do ouro no curling feminino, a Grã-Bretanha finalmente voltou ao lugar mais alto do pódio ao bater o Japão por 10-3 na decisão.

O Centro Aquático Nacional viu o time liderado por Eve Muirhead quebrar uma escrita que vinha desde Salt Lake City 2002. Foi a segunda medalha da equipe britânica em Pequim, já que os homens acabaram com a prata.

O bronze do torneio feminino ficou com a Suécia, que tentava defender o título obtido em PyeongChang 2018.

Brasil, top 20 no 4-man do bobsled

Formada por Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza, a equipe brasileira terminou a disputa do 4-man do bobsled na 20ª colocação, a melhor em toda a história dos Jogos de Inverno.

O quarteto brasileiro fez o 20º tempo ao final da terceira descida e se classificou à quarta e última bateria, que reunia justamente os 20 primeiros. O time manteve a posição, superando o 23º lugar de PyeongChang 2018.

Ouro e prata ficaram com a Alemanha. Francesco Friedrich sagrou-se bicampeão Olímpico nessa prova e no 2-man, tornando-se o primeiro a conseguir tal feito no bobsled, o chamado "double-double". O segundo lugar ficou com Johannes Lochner, e o canadense Justin Kripps completou o pódio.

Áustria, ouro no slalom paralelo por equipes mistas

Fechando a programação do esqui alpino, a Áustria venceu o slalom paralelo por equipes mistas, evento cuja estreia aconteceu nestes Jogos Olímpicos de Inverno.

A Alemanha terminou com a prata e a Noruega ficou com a medalha de bronze na prova, realizada no Centro Nacional de Esqui Alpino, em Yanqing. Eram quatro esquiadores por equipe, duas mulheres e dois homens.

Noruega, novo ouro no esqui cross-country

A norueguesa Therese Johaug foi o nome dos Jogos de Inverno no esqui cross-country feminino. Hoje, ela conquistou sua terceira medalha de ouro com a vitória na largada em massa 30km.

A prata ficou com a norte-americana Jesse Diggins, e o bronze para a finlandesa Kerttu Niskanen.

Veja a Cerimônia de Encerramento

Encerradas as competições, é chegada a hora de acompanhar a Cerimônia de Encerramento de Beijing 2022.

O evento acontecerá às 20h locais deste domingo (9h de Brasília) no Estádio Nacional de Pequim, também conhecido como "Ninho do Pássaro".

Em território brasileiro, você pode assistir à Cerimônia de Encerramento de Beijing 2022 nos canais Globo/Sportv e pelo Olympics.com.

Caso não esteja no Brasil, clique aqui para saber como assistir.