Suécia é ouro no curling e anfitriões celebram vitória na patinação artística de pares: veja resumo

Faltando um dia para o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, o que não falta é emoção: seja ela da Suécia, que finalmente chegou ao ouro no curling depois de oito anos chegando perto; ou dos patinadores Sui Wenjing e Han Cong, que garantiram o ouro na patinação artística de pares quatro anos após ficarem com a prata em PyeongChang 2018.

No bobsled, a equipe do Brasil do 4-man terminou no top 20 após duas baterias realizadas hoje.

E a jornada Olímpica viu ainda a neerlandesa Irene Schouten levar o terceiro ouro nesta edição dos Jogos, agora na largada em massa da patinação de velocidade; a Nova Zelândia ficar com seu segundo ouro na história, com Nico Porteous no halfpipe masculino estilo livre; e o patinador Bart Swings colocar a Bélgica no lugar mais alto do pódio pela primeira vez desde 1948.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Aula de curling e título sueco

Depois de ser bronze em Sochi 2014 e prata em PyeongChang 2018, finalmente a Suécia ganhou o torneio de curling Olímpico masculino ao bater a Grã-Bretanha por 5-4 no end extra.

O time sueco teve como capitão Niklas Edin, pentacampeão mundial e considerado um dos maiores skips da história, ao lado de Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa e Christopher Sundgren.

A Grã-Bretanha tem a chance de se redimir da derrota enfrentando o Japão na decisão da chave feminina. O duelo acontece domingo, 20 de fevereiro, às 9h05 locais (22h05 do dia 19 em Brasília) no Cenro Nacional Aquático, o "Cubo de Gelo".

Pelo torneio feminino, a Suécia da skip Anna Hasselborg garantiu a medalha de bronze ao bater a Suíça por 9-7. A vitória sobre as suíças, bicampeãs mundiais, compensa um pouco a frustração pela perda da chance de defender o ouro obtido em PyongChang 2018.

Glória para patinadores da casa

Quatro anos depois de terminar com a prata, Sui Wenjing e Han Cong, da anfitriã República Popular da China, fizeram a festa diante de sua torcida no Estádio Indoor da Capital com a conquista da patinação em pares, prova que fechou a programação da patinação artística.

A pontuação final de Sui e Han foi de 239.88. Os chineses, que também foram segundos colocados no Mundial, tiraram a maior nota tanto no programa curto (em que estabeleceram recorde) quanto no livre. Enfim veio a consagração de Sui e Han, que haviam sido medalhistas de prata em PyeongChang 2018 e também no Mundial de 2021.

A prata e o bronze ficaram com o ROC. Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov somaram 239.25, enquanto Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov terminaram com 237.71.

Brasil fica no top 20 no 4-man do bobsled

A equipe brasileira do 4-man do bobsled terminou no top 20 no primeiro dia de disputa da prova, exatamente na 20ª colocação.

Somadas as duas baterias, o trenó com Edson Bindilatti (capitão), Edson Martins, Rafael Souza e o aniversariante do dia, Erick Vianna, teve um tempo de 1min59s09. Eles precisam ficar entre os 20 primeiros ao final da terceira descida para poder disputar a quarta e última bateria.

A liderança é do trenó da Alemanha capitaneado por Francesco Friedrich, com um tempo de 1min57s00, seguido muito de perto pelo seu compatriota Johannes Lochner (1min57s03) e do Canadá, comandado por Justin Kripps (1min57s38).

ROC vence no esqui cross e brasileiro termina prova

O ROC foi destaque na prova de 50km largada em massa do esqui cross-country, que acabou adiada inicialmente e depois reduzida para 30km por conta das condições climáticas no Centro Nacional de Esqui, em Zhangjiakou: Alexander Bolshunov ficou com o ouro - seu terceiro nestes Jogos de Inverno -, enquanto Ivan Yakimushkin foi prata.

O norueguês Simen Hegstad Krueger terminou com o bronze. O brasileiro Manex Silva terminou a prova em 58º lugar entre 59 competidores,

Schouten leva terceiro ouro na patinação de velocidade

A neerlandesa Irene Schouten chegou à incrível marca de três ouros na patinação de velocidade em Beijing 2022 ao vencer a largada em massa feminina, que fechou a programação da modalidade.

A patinadora dos Países Baixos ultrapassou a canadense Ivanie Blondin nos metros finais da pista do Oval Nacional e confirmou o triunfo. O bronze ficou com a italiana Francesca Lollobrigida.

Mais um ouro para a Nova Zelândia

A equipe da Nova Zelândia deixará Pequim celebrando a marca histórica de duas medalhas de ouro, as primeiras em Jogos de Inverno. Depois de Zoi Sadowski Synnott ganhar no snowboard slopestyle feminino, hoje foi a vez de Nico Porteous repetir a façanha, agora no halfpipe masculino do esqui estilo livre.

Os Estados Unidos completaram o pódio com David Wise, medalhista de prata, e Alex Ferreira, que ficou com o bronze.

Patinador quebra jejum dourado da Bélgica em décadas

Bart Swings conquistou a primeira medalha de ouro para a Bélgica em Beijing 2022 ao ganhar a prova da largada em massa da patinação de velocidade, realizada hoje no Oval Nacional. O país não subia ao lugar mais alto do pódio desde os Jogos de Inverno St. Moritz 1948.

Foi também o primeiro ouro individual para um belga na história dos Jogos de Inverno.

O pódio foi completado por patinadores da República da Coreia: Chung Jae Won, prata, e Lee Seung Hoon, bronze.

Dobradinha alemã no bobsled

Nas duplas femininas do bobsled, só deu Alemanha: Laura Nolte e Deborah Levi terminaram com o ouro, enquanto Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt foram prata.

Os EUA, com Elana Mayers Taylor e Sylvia Hoffman, fecharam o pódio com o bronze.

Nolte dirigiu o trenó e terminou a prova com um tempo total de 4min03s96 somando as quatro descidas. A diferença de suas compatriotas foi de 0s77.

A Alemanha já havia conquistado o ouro no 2-man masculino e vai liderando o 4-man, que terminará amanhã.

Eslováquia goleia e é bronze no hóquei

Na decisão da medalha de bronze do torneio masculino de hóquei no gelo, a Eslováquia goleou a Suécia por 4 a 0.

Os eslovacos foram a grande surpresa do torneio, tendo eliminado os Estados Unidos nas quartas de final. Foi a primeira medalha do país neste esporte em Jogos de Inverno.

Amanhã ROC e Finlândia fazem a final do torneio às 12h10 locais (1h10 de Brasília).