Patinação de pares e curling feminino definem finalistas em Beijing 2022: veja resumo

A sexta-feira foi de muitas definições nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Uma delas foi no programa curto da patinação de pares, com a anfitriã República Popular da China ocupando o primeiro lugar, com Sui Wenjing e Han Cong, e as duplas do ROC Evgenia Tarasova/Vladmir Morozov e Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov em segundo e terceiro, respectivamente.

No "Cubo de Gelo", muita emoção na classificação apertada da Grã-Bretanha, com partida decidida em 11 ends contra a Suécia, e na vitória do Japão sobre a Suíça. E o norueguês Johannes Thingnes Boe entrou para a história como o primeiro biatleta com quatro ouros em uma mesma edição dos Jogos de Inverno.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Anfitriões encantam na patinação

O Estádio Indoor da Capital foi palco de diversas apresentações do programa curto da patinação em pares, primeira parte da decisão da prova. As 16 melhores duplas passaram à próxima fase, em que consta o programa livre.

Os melhores colocados nesta parte foram Sui Wenjing e Han Cong, da República Popular da China, com uma nota de 84.41. Prata em PyeongChang 2018, eles tentam ser os primeiros chineses a ganhar ouro nesta prova desde Shen Xue e Zhao Hongbo em Vancouver 2010.

Pouco atrás aparecem Evgenia Tarasova e Vladmir Morozov, do ROC, com 84.25. A dupla foi prata no Europeu desse ano e é a única com experiência Olímpica: ficou em quarto em 2018, representando o OAR.

Já Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, também do ROC, ficaram em terceiro, com 82.76. Eles superaram Sui e Han no Mundial do ano passado.

O programa livre da patinação de pares está marcado para amanhã, 19 de fevereiro, às 19h locais (8h de Brasília). A parceria vencedora é aquela que terminar com a maior nota somando as pontuações dos programas curto e livre.

Grã-Bretanha e Japão, finalistas do curling feminino

Grã-Bretanha e Japão, últimos a conseguir vaga nas semifinais do curling feminino, também garantiram presença na decisão do torneio nesta sexta-feira.

Em partida decidida nas jogadas finais do end 11, as britânicas passaram pela Suécia, que defendia o ouro conquistado em PyongChang 2018, por 12-11.

Britânicos vivem um bom momento no curling com o time masculino de Bruce Mouat e o feminino de Eve Muirhead ambos na final Olímpica assegurando as duas primeiras medalhas em Beijing 2022. Ambos foram também campeões da Europa no ano passado.

A Grã-Bretanha foi bronze em Sochi 2014 e ouro em Salt Lake City 2002 no torneio feminino, mas podia ter sido novamente bronze em Pyeongchang 2018... acabou perdendo para o Japão de Fujisawa.

Na outra semifinal, as japonesas ganharam da Suíça por 8-6. O resultado delas já é melhor que o de quatro anos atrás, quando ficaram com o bronze, e será o melhor do país na história do esporte. Nos últimos Jogos de Inverno também tivemos uma finalista asiática, a República da Coreira, que acabou derrotada pelas suecas.

Suíças e suecas disputam o bronze amanhã, às 20h05 locais (9h05 de Brasília).

Finlândia e ROC decidem no hóquei masculino

Finlândia e ROC ganharam nas semifinais e decidirão o torneio de hóquei masculino.

Os finlandeses ganharam da Eslováquia por 2-0, enquanto o ROC precisou do shootout para eliminar a Suécia por 2-1.

Suecos e eslovacos disputam o bronze amanhã, dia 19 de fevereiro, às 21h10 locais (10h10 de Brasília), no Estádio Nacional Indoor.

Quarto ouro para Johannes Thingnes Boe no biatlo

O norueguês Johannes Thingnes Boe terminou o biatlo em Beijing 2022 com cinco medalhas, sendo quatro de ouro: a última delas veio com a vitória nos 15km largada em massa, prova que fechou a programação da modalidade.

A prata foi para Martin Ponsiluoma, da Suécia, e o bronze acabou para o também norueguês Vetle Sjaastad Christiansen.

Canadá bate EUA e é bronze no curling masculino

Pelo torneio masculino de curling, o Canadá faturou a medalha de bronze ao derrotar os Estados Unidos por 8-5. Foi a redenção do time canadense capitaneado por Brad Gushue, que tinha sido quarto lugar há quatro anos.

Os norte-americanos chegaram a Pequim buscando defender o ouro obtido em PyeongChang 2018, mas John Shuster e sua equipe ficarão fora do pódio.

A final, entre Suécia e Grã-Bretanha, acontece no sábado, 19 de fevereiro, às 14h50 locais (3h50 de Brasília).

Segundo ouro e terceira medalha para Gu

Ailing (Eileen) Gu foi a vencedora no halfpipe estilo livre, faturando seu segundo ouro e a terceira medalha em Pequim no evento que encerrou a participação feminina no esqui estilo livre nesta edição dos Jogos de Inverno.

Duas canadenses completaram o pódio: Cassie Sharpe, prata, e Rachael Karker, bronze.

Dobradinha suíça no esqui cross masculino

Ryan Regez e Alex Fiva garantiram à Suíça ouro e prata, respectivamente, no esqui cross masculino.

O terceiro lugar ficou com Sergey Ridzik, do ROC.

Regez é o atual líder da Copa do Mundo, enquanto Fiva vinha como campeão mundial ano passado.

Francesa surpreende no biatlo

Justine Braisaz-Bouchet surpreendeu as favoritas norueguesas e ficou com o ouro na largada em massa de 12,5km, evento que fechou a participação feminina no biatlo em Beijing 2022.

A Noruega completou o pódio: Tiril Eckhoff, com a prata, e Marte Olsbu Roeiseland, com o bronze.

Países Baixos seguem domínio nos 1000m da patinação de velocidade

Thomas Krol manteve a hegemonia dos Países Baixos nos 1000m da patinação de velocidade ao levar o ouro, o terceiro consecutivo para atletas neerlandeses nesta prova.

A medalha de prata ficou com Laurent Dubreuil, do Canadá, e o bronze para Haavard Holmefjord Lorentzen, da Noruega.