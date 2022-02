Shcherbakova brilha na patinação artística e curling masculino define finalistas em Beijing 2022: veja resumo

A quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 viu Anna Shcherbakova, do ROC, subir ao lugar mais alto do pódio no individual feminino da patinação artística com uma apresentação altamente técnica; e Suécia e Grã-Bretanha garantirem um lugar na decisão do curling masculino.

A jornada Olímpica viu ainda o quinto título do Canadá no hóquei no gelo feminino, novamente sobre o rival Estados Unidos, e Joergen Grabaak, da Noruega, se tornar o atleta mais vitorioso da história do combinado nórdico, com quatro ouros em duas edições dos Jogos.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Dobradinha do ROC na patinação

Atual campeã Mundial e vice-campeã europeia, Anna Shcherbakova, do ROC, deixa o Estádio Indoor da Capital consagrada como campeã Olímpica no individual feminino. A prata foi para outra atleta do ROC: Alexandra Trusova.

O bronze foi para a japonesa Sakamoto Kaori. Apontada como favorita, Kamila Valieva (ROC) terminou em quarto. Os resultados completos são provisórios.

Suecos e britânicos decidem no curling

No curling masculino, Suécia e Grã-Bretanha se garantiram na decisão após vencerem nas semifinais.

Os suecos superaram o Canadá por 5-3, enquanto os britânicos tiraram dos Estados Unidos a chance de defender o ouro obtido em PyeongChang 2018 ao ganharem por 8-4. Canadenses e norte-americanos jogam pelo bronze.

No feminino, foram definidas as semifinais: a Suíça encara o Japão, enquanto a Suécia pegará a Grã-Bretanha e, se vencer, terá a chance de revalidar o título obtido há quatro anos.

Canadá dá o troco no rival EUA no hóquei feminino

Quatro anos depois de perder a final, o Canadá conseguiu superar o rival Estados Unidos por 3-2 e dar o troco da derrota em PyeongChang 2018 ao conquistar o ouro no torneio feminino de hóquei no gelo em Beijing 2022.

O destaque da partida realizada no Centro de Esportes de Wukesong foi a capitã canadense Marie-Philip Poulin, que marcou dois gols.

Foi o quinto ouro do Canadá na modalidade e a sexta final Olímpica entre os dois países em sete disputadas na história dos Jogos.

Noruega faz história no combinado nórdico

A equipe da Noruega sagrou-se campeã do Gundersen pista longa/4x5km por equipes do combinado nórdico, tornando-se o primeiro país a vencer a prova de times pela terceira vez.

Outro a fazer história foi Joergen Graabak, que se tornou o atleta com mais ouros Olímpicos no combinado nórdico.

O pódio foi completado pelas equipes da Alemanha, prata, e Japão, bronze.

Suíça é bicampeã no combinado alpino feminino

Michelle Gisin, da Suíça, foi bem-sucedida na defesa do ouro no combinado alpino feminino. A prata ficou com sua compatriota Wendy Holdener.

A italiana Federica Brignone completou o pódio. A norte-americana Mikaela Shiffrin errou mais uma vez no slalom e não completou.

Vitória inédita para a Suécia no esqui cross feminino

No esqui cross feminino, Sandra Naeslund deu fim à hegemonia do Canadá e, de quebra, ainda deu à Suécia o primeiro ouro nesse evento.

O pódio foi completado por Marielle Thompson, do Canadá, e Daniela Maier, da Alemanha.

Ouro e recorde Olímpico para japonesa na patinação de velocidade

A japonesa Takagi Miho venceu os 1000m feminino da patinação de velocidade e ainda estabeleceu o novo recorde Olímpico da prova - 1min13s19.

A prata ficou com a neerlandesa Jutta Leerdam, e o bronze foi para a norte-americana Brittany Bowe.