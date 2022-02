Hóquei perde EUA e Canadá no masculino e vê Finlândia bronze no feminino em Beijing 2022: veja resumo

Favoritos ao ouro no hóquei no gelo masculino, Estados Unidos e Canadá sequer disputarão medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 ao serem eliminados nas quartas de final por Eslováquia e Suécia, respectivamente. No torneio feminino, a Finlândia superou a Suíça e acabou com a medalha de bronze.

A quarta-feira em Pequim viu ainda o bicampeonato Olímpico de Choi Minjeong nos 1500m feminino, prova que concluiu a patinação de velocidade em pista curta nestes Jogos; a dobradinha dos EUA no slopestyle masculino, com Alexander Hall e Nicholas Goepper; e o ouro de Qi Guangpu para a anfitriã República Popular da China no aerials masculino do esqui estilo livre.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Adeus a EUA e Canadá no hóquei

A rodada das quartas de final do hóquei masculino, realizada toda nesta quarta-feira, trouxe como principais surpresas a derrota dos Estados Unidos para a Eslováquia por 3-2, no shootout. Os americanos lideravam por 2 a 1, mas sofreram um gol no minuto final, levando a partida para as penalidades decisivas. Cehlarik foi o único a marcar e garantiu seu país na semi.

A Eslováquia encara agora a Finlândia, que atropelou a Suíça por 5-1.

Já o Canadá lutou, mas caiu diante da Suécia por 2-0, com direito a um gol nos instantes finais, quando os canadenses jogaram sem goleiro na tentativa de empatar.

Os suecos terão pela frente o ROC, que superou a Dinamarca por 3-1. As semifinais estão marcadas para sexta-feira, dia 18 de fevereiro.

Finlândia é bronze no hóquei feminino

Na disputa pela medalha de bronze no hóquei feminino, a Finlândia goleou a Suíça por 4-0. Foi o quarto bronze das finlandesas na modalidade.

A decisão do torneio, mais um encontro entre os rivais EUA e Canadá, está marcada amanhã às 12h10 locais de Pequim (1h10 no horário de Brasília), no Centro de Esportes de Wukesong. Saiba mais sobre este jogaço.

Ouro e bicampeonato para Choi Minjeong na pista curta

A última prova da patinação de velocidade em pista curta foi a de 1500m, marcada pela conquista do bicampeonato Olímpico de Choi Minjeong, da República da Coreia.

A prata ficou com a italiana Arianna Fontana, e o bronze para a neerlandesa Suzanne Schulting.

Dobradinha dos EUA no slopestyle masculino

Os Estados Unidos ocuparam os dois primeiros lugares do pódio na prova do slopestyle masculino do esqui estilo livre, com Alexander Hall faturando o ouro e Nicholas Goepper ficando com a prata.

Completou o pódio o sueco Jesper Tjader, medalhista de bronze.

Francês vence slalom masculino; brasileiro não completa e português é 39º

Clement Noel encerrou um jejum francês no esqui alpino ao ganhar a prova do slalom masculino, enquanto a prata ficou com Johannes Strolz, da Áustria, e o bronze foi para o norueguês Sebastian Foss-Solevaag.

O brasileiro Michel Macedo cometeu um erro na segunda descida e não completou, enquanto o português Ricardo Brancal acabou em 39º.

Ouro para os anfitriões no aerials masculino do esqui

Em uma prova marcada por saltos arriscados e de muita técnica, Qi Guangpu ganhou o ouro no aerials masculino do esqui estilo livre.

O atleta da anfitriã República Popular da China chegou à frente do ucraniano Oleksandr Abramenko, que tentava o bicampeonato Olímpico, e Ilia Burov, do ROC.

Suécia fatura ouro inédito no revezamento do biatlo

Comandada pelas irmãs Hanna Oeberg e Elvira Oeberg, a equipe da Suécia ganhou pela primeira vez o revezamento feminino 4x6km do biatlo, assumindo a liderança mais perto para o fim da prova.

O ROC ficou com a medalha de prata e a Alemanha, com o bronze.

Alemãs ganham sprint clássico por equipes do cross; brasileiras se retiram

Em uma prova decidida nos instantes finais, a Alemanha venceu a disputa do sprint clássico por equipes feminino do esqui cross-country. Katharina Hennig e Victoria Carl representaram o país na prova.

A prata ficou com a Suécia, que teve Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, e o ROC acabou com o bronze participando com Yulia Stupak e Natalia Neprayeva.

O Brasil foi representado pela primeira vez no evento com Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera, mas elas não terminaram o percurso da semifinal porque tomaram uma volta das líderes - o que obrigou a dupla a se retirar. As brasileiras acabaram em 23º lugar.

Noruega bicampeã no sprint clássico masculino por equipes do cross

A equipe da Noruega defendeu o ouro conquistado em PyeongChang 2018 nesta quarta-feira, ao vencer novamente a prova do sprint clássico por equipes masculino do esqui cross-country.

Johannes*Klaebo* e Erik Valnes retornaram ao local mais alto do pódio, batendo a Finlândia de Iivo Niskanen e Joni Maki, prata, e o ROC de Alexander Bolshunov e Alexander Terentev, bronze.

Após 12 anos, Canadá ganha o revezamento 5000m em pista curta

A equipe do Canadá voltou a vencer o revezamento masculino 5000m em pista curta depois de 12 anos, já que a última vez que havia chegado lá tinha sido em Vancouver 2010.

A Itália ficou com a prata, e o bronze foi para a República da Coreia.