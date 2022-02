Gigantes do biatlo se destacam em domingo de nevasca e mais recordes na patinação em Beijing 2022: veja resumo

Ela não compete, mas pode influenciar diretamente no desempenho de grande parte dos atletas dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: uma forte nevasca foi a principal atração nas montanhas este domingo, 13 de fevereiro, tornando ainda mais complicadas as provas na neve.

Entretanto, isso não impediu que destaques do biatlo como Quentin Fillon Maillet, da França, conquistasse seu segundo ouro e a quarta medalha na modalidade em Pequim, nem que a norueguesa Marte Olsbu Roiseland vencesse sua terceira prova nestes Jogos.

Longe da neve, a pista de gelo do Estádio Indoor da Capital viu a equipe dos Países Baixos bater o recorde Olímpico no revezamento 3000m feminino em pista curta e acabar com a medalha de ouro, e o Oval Nacional exaltar o triunfo da norte-americana Erin Jackson, o primeiro de uma mulher negra na patinação de velocidade.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Preciso, Fillon Maillet leva o segundo ouro

Com um desempenho de 100% no tiro mesmo em condições delicadas pela nevasca, o francês Quentin Fillon Maillet voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio no biatlo, vencendo a prova de perseguição de 12,5km.

A prata ficou com Tarjei Boe, da Noruega, e o bronze para Eduard Latypov, do ROC.

Foi o segundo ouro de Fillon Maillet nestes Jogos de Inverno - ele havia vencido os 20km individual masculino. Além disso, conquistara a prata nos 10km sprint e no revezamento 4x6km misto. Ele é o primeiro francês a obter quatro medalhas em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Norueguesa leva terceiro ouro no biatlo

Marte Olsbu Roeiseland, da Noruega, segue sendo o nome do biatlo feminino em Beijing 2022. Neste domingo, ela conquistou seu terceiro ouro, agora na perseguição 10km feminina.

A norueguesa de 31 anos tinha vencido as provas dos 7.5km sprint e revezamento 4x6km misto. Ela ainda disputará os 12.5lkm largada em massa.

Elvira Oeberg, da Suécia, terminou com a prata, e a também norueguesa Tiril Eckhoff foi bronze.

ROC volta a ganhar no revezamento do esqui-cross country

Um dia depois de conquistar o ouro no revezamento feminino 4x5km, hoje foi a vez de o ROC celebrar a vitória em outra prova como esta, agora no 4x10km.

A prata ficou com a Noruega, e o bronze foi para a França.

Outro ouro e recorde neerlandês na patinação

Comandada pela estrela Suzanne Schulting, a equipe dos Países Baixos venceu o revezamento 3000m na patinação de velocidade em pista curta e bateu o novo recorde Olímpico da prova com um tempo de 4min03s409.

A República da Coreia, que brigava pelo bicampeonato, terminou com a prata, e a anfitriã República Popular da China ficou na terceira posição, com o bronze.

Vitória histórica para Erin Jackson

Erin Jackson, dos Estados Unidos, escreveu seu nome na história Olímpica da patinação de velocidade ao se tornar a primeira mulher negra a conquistar o ouro em uma prova da modalidade, após vencer os 500m.

A japonesa Miho Takagi acabou ficando com a prata, enquanto Angelina Golikova, do ROC, completou o pódio.

Suíço vence o slalom gigante masculino

O suíço Marco Odermatt venceu a prova do slalom gigante masculino do esqui alpino, em prova disputada sob condições climáticas complicadas no Centro Nacional de Esqui.

A prata foi para o esloveno Zan Kranjec, enquanto o bronze foi para o francês Mathieu Faivre.

O português Ricardo Brancal ficou em 37º lugar, um desempenho melhor que o do Mundial de 2021.

Húngaro chega às 3 medalhas na patinação

Hoje também foi dia de o húngaro Liu Shaoang vencer os 500m da patinação de velocidade em pista curta em Beijing 2022 e deixar para trás Konstantin Ivliev, do ROC, e o canadense Steven Dubois, respectivamente prata e bronze.

Ele chega à marca de três medalhas em Pequim, incluindo dois frustrantes bronzes no revezamento por equipes mistas e nos 1000m, além de quarto nos 1500m.

EUA, ROC, Finlândia e Suécia vão às quartas no hóquei masculino

Foi realizada hoje a última rodada da fase de grupos do torneio de hóquei no gelo masculino. Com os resultados de hoje, quatro times foram direto às quartas de final: Estados Unidos (primeiro do grupo A), ROC (primeiro do grupo B), Finlândia (primeiro do grupo C) e Suécia (melhor segunda colocada no geral).

Destaque para a virada da Finlândia sobre a Suécia por 4-3, a primeira do país em 24 anos contra o rival. Os americanos ganharam da Alemanha por apertados 3-2.

No feminino, amanhã serão disputadas as semifinais: o Canadá encara a Suíça às 12h10 locais (1h10 de Brasília), e os EUA enfrentam a Finlândia às 21h10 locais (8h10 de Brasília).

Canadenses e norte-americanas são as favoritas a reeditarem a final dos últimos três Jogos de Inverno: Em Vancouver 2010 e Sochi 2014, deu Canadá; em PyeongChang 2018, venceram os Estados Unidos, quebrando uma série de quatro títulos consecutivos das rivais.

Suíça amplia liderança no curling feminino

A Suíça não teve problemas para superar o Canadá por 8-4 neste domingo e abrir vantagem na ponta da classificação geral do curling feminino, com cinco vitórias. A segunda colocação é do Japão, que não foi hoje à pista do Centro Nacional Aquático, o "Cubo de Gelo".

Entre os homens, a Suécia manteve-se na ponta com cinco vitórias, seguido da Grã-Bretanha - que superou hoje a Dinamarca por 8-2 -, com quatro triunfos e uma derrota.