Recordes na dança no gelo e na patinação agitam Beijing 2022 neste sábado: veja resumo

Nos embalos de sábado à noite, a dança no gelo teve seu primeiro dia de apresentações nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 e já chegou com tudo, com direito a novo recorde mundial da dupla francesa Gabriella Papadakis e Guilaume Cizeron, uma das favoritas ao ouro, na dança rítmica.

Na patinação de velocidade, Gao Tingyu venceu os 500m masculino com direito a novo recorde Olímpico, quebrando uma hegemonia europeia na prova; e a brasileira Nicole Silveira fez história ao terminar em 13º no skeleton, a melhor colocação de um atleta do país em Jogos de Inverno.

Confira estes e muitos outros eventos realizados hoje no resumo do dia:

Franceses batem recorde mundial na dança no gelo

Medalha de prata em PyeongChang 2018, os franceses Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron mostraram que estão prontos para chegar ao lugar mais alto do pódio em Pequim.

Ao som de "Made to Love" "U Move, I Move", de John Legend, eles realizaram uma apresentação tecnicamente impecável, de muita sincronia e movimentos complexos, para chegar à marca de 90.83 na dança rítmica, novo recorde mundial.

A melhor marca anterior na primeira parte da prova de dança no gelo era de 90.83, feita também por Cizeron e Papadakis.

Outra dupla a ganhar muitos aplausos do público foi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, do ROC. Embalados por "You Can Leave your Hat On", de Joe Cocker, eles tiraram uma nota de 88.85.

O terceiro lugar ficou com os americanos Madison Hubbell e Zachary Donahue, que se apresentaram ao som de músicas de Janet Jackson - eles ficaram com 87.13.

As 20 melhores duplas passaram à parte de dança livre, a ser realizada em 14 de fevereiro, às 9h15 locais (22h15 de 13 de fevereiro em Brasília).

Gao Tingyu, ouro e recorde Olímpico nos 500m da patinação

O público presente ao Oval Nacional assistiu hoje à glória de Gao Tingyu nos 500m da patinação de velocidade, com direito a novo recorde Olímpico.

A marca de 34s32 rendeu ao patinador da República Popular da China o lugar mais alto do pódio. A prata ficou para Cha Min Kyu, da República da Coreia, e o bronze foi para o japonês Morishige Wataru.

Recorde para Nicole Silveira no skeleton

No skeleton feminino, vitória da jovem alemã Hannah Neise, com a australiana Jaclyn Narracott ficando com a prata e a neerlandesa Kimberly Bos com o bronze.

Outro resultado a ser destacado foi o 13º lugar de Nicole Silveira, 2s86 atrás de Neise. Foi a segunda melhor da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

'Vovôs' dos EUA são ouro no snowboard cross por equipes mistas

Os "vovôs" da equipe Estados Unidos 1, formada por Lindsay Jacobellis, de 36 anos, e Nick Baumgartner, de 40 anos, tornou-se campeã da primeira edição do snowboard cross por equipes mistas realizada em Jogos Olímpicos de Inverno.

Juntos, Jacobellis e Baumgartner somam nove participações em Jogos de Inverno.

As equipes Itália 1 e Canadá 1 foram prata e bronze, respectivamente. Como há mais de uma equipe por país, elas levam números 1 e 2.

EUA batem Canadá e lideram no hóquei masculino

Pelo torneio de hóquei no gelo masculino, a equipe dos Estados Unidos superou o Canadá por 4-2, chegando à segunda vitória em duas partidas.

Mesmo desfalcados dos jogadores da NHL (National Hockey League, principal liga norte-americana), o confronto foi bastante disputado.

Completando a programação de hoje, a Alemanha ganhou da China por 3-2, a República Tcheca bateu o ROC por 6 a 5, com direito a gol no fim, e a Suíça derrotou a Dinamarca por 8-5.

A rodada seguinte é a última da fase de grupos, cujos dois primeiros colocados avançam diretamente para as quartas-de-final.

Hóquei feminino define semifinais

Foi completado hoje o quadro de semifinalistas do torneio de hóquei no gelo feminino. O Canadá, favorito ao ouro, havia se classificado ontem ao golear a Suécia por 11-0 e enfrentará por um lugar na decisão a Suíça, que superou o ROC neste sábado por 4-2.

Do outro lado estão os Estados Unidos. As americanas, que ontem superaram a República Tcheca por 4-1, de virada, vão encarar a Finlândia, que acabou com a esperança da surpresa Japão com uma goleada de 7-1 hoje.

As semifinais estão marcadas para o dia 14 de fevereiro, ambas no Centro de Esporte de Wukesong. Canadenses e suíças se enfrentam às 12h10 locais (1h10 de Brasília), enquanto americanas e finlandesas jogam às 21h10 de Pequim (10h10 de Brasília)

Irmãos sobem no pódio no biatlo

Os irmãos noruegueses Johannes Thingnes e Tarjei Boe foram medalha de ouro e bronze, respectivamente na prova do10km sprint masculino do biatlo.

Nunca antes dois irmãos tinham estado juntos no pódio em uma prova individual de biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno. Somados, eles possuem cinco medalhas obtidas em Pequim - duas delas como parte da mesma equipe que venceu o revezamento 4x6km misto.

A prata ficou com o francês Quentin Fillon Maillet.

ROC é ouro em revezamento do esqui-cross country

A equipe do ROC brigou com a Alemanha até o fim, mas acabou vencendo o revezamento feminino 4x5km do esqui cross-country.

O tempo total do ROC foi de 53min42s0, enquanto as alemãs completaram em 53min59s2. A Suécia chegou meio segundo atrás (54min01s7).

Noruega quebra jejum no salto de esqui

No Centro Nacional de Salto de Esqui, em Zhangjiakou, o norueguês Marius Lindvik ganhou a prova de pista longa individual e quebrou um jejum de seu país, que não vencia o evento há 58 anos.

A prata foi para o japonês Ryoyu Kobayashi, enquanto o bronze acabou com Karl Geiger, da Alemanha.