Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 – 8 de fevereiro: emoção entre as medalhistas do big air no esqui estilo livre 

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando.

Hoje: muita emoção entre as medalhistas na disputa do big air feminino no esqui estilo livre.

Definição das medalhas ficou para o último salto

Não poderia ter outro desfecho a prova que dava a primeira medalha de ouro de sempre no big air do esqui estilo livre em Jogos de Inverno, evento que faz sua estreia em Beijing 2022 e também um dos mais aguardados.

A decisão ficou, claro, para a última descida. Disputavam o ouro Aileen (Eiling) Gu, estrela da anfitriã República Popular da China; a britânica Kirsty Muir; a francesa Tess Ledeux; a suíça Mathilde Gremaud e a canadense Megan Oldham.

Oldham, sem pontuação suficiente, e Muir, que caiu na aterrissagem, acabaram eliminadas.

Das três que viriam a formar o pódio, Gu foi a primeira a descer. E ela conseguiu nada menos que um giro de 1620 graus no salto, subindo à liderança absoluta.

A pressão estava toda nas adversárias, e elas sentiram: a suíça não fez um salto tão bom, mas logo foi consolada pelas duas outras adversárias.

Já Ledeux não foi tão bem quanto esperado para bater Gu, mas superou Gremaud. Ao chegar na área de escape, ela viu no abraço das companheiras a certeza de que o espírito Olímpico valeu muito mais que a medalha de prata na prova.

Ao final da cerimônia de premiação, novamente as três se abraçaram e agora no ponto mais alto do pódio, dando a certeza de que era tão importante estar ali naquele momento histórico quanto efetivamente terminar em primeiro lugar.