Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 – 7 de fevereiro: Max Parrot é ouro no snowboard slopestyle masculino três anos após superar câncer

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando. Hoje: canadense Max Parrot supera adversidades para ganhar o ouro no snowboard slopestyle masculino.

Sobrevivente de um câncer, Max Parrot desafia as probabilidades e os competidores para dar o primeiro ouro ao Canadá em Beijing 2022

Uma atuação de gala deu ao canadense Max Parrot a medalha de ouro no snowboard slopestyle masculino.

A nota final de Parrot foi 90.96, à frente do adolescente Su Yiming, da República Popular da China, e do seu compatriota Mark McMorris, que acabou com o bronze.

“Isso é incrivelmente especial, principalmente por conta da minha performance hoje. É a maior descida de toda a minha carreira,” comentou Parrot, que melhorou uma posição em relação à prata de PyeongChang 2018. “Estou muito orgulhoso de mim, e levar o ouro nessa prova significa muito para mim.”

A conquista no Parque de Neve de Genting, em Zhangjikaou, teve sabor ainda mais especial por ter vindo três anos depois de ele ter sido diagnosticado com linfoma Hodgkin, um tipo de câncer no sangue.

O problema o forçou a parar de competir por seis meses, tempo durante o qual realizou 12 sessões de quimioterapia - segundo Parrot, "os meses mais difíceis" de sua vida, já que ele precisou se reerguer competitivamente depois de ter superado a doença.

“Não sou mais um cara que desiste fácil,” comentou Parrot após a vitória, quando perguntado sobre o impacto do câncer em sua vida.

“(a doença) também me tornou um snowboarder melhor. Agora eu tento apreciar cada dia - das coisas pequenas que acontecem durante as manhãs até o meu amor pelo snowboard. Tento sorrir o dia todo agora, e os resultados vêm na mesma forma. É impressionante."