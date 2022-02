Momento do Dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 - 11 de fevereiro: último em prova de cross-country, colombiano ganha 'abraço de ouro' do campeão pós-prova #strongertogether

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando.

Hoje: último em prova de cross-country, colombiano ganha 'abraço de ouro' do campeão pós-prova.

Mais importante que uma medalha

O finlandês Iivo Niskanen comemorou hoje o ouro na prova dos 15km clássico do esqui-cross country nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, a terceira vez em que chegou ao lugar mais alto do pódio em sua carreira Olímpica.

Com um tempo total de 37min54s8, ele se vingou da derrota para Alexander Bolshunov, do ROC, no skiathlon 30km, prova em que acabou com o bronze. O rival chegou com 23s2 de diferença.

No entanto, a maior lição para o finlandês veio com mais de 17 minutos de prova completada - 17min47s1, para ser mais exato.

Foi nesse momento que o colombiano Carlos Andrés Quintana cruzou a linha de chegada no Centro Nacional de Esqui Cross-Country, em Zhangjiakou.

A reação de Niskanen? Um abraço no atleta e muita emoção ao relatar o feito do atleta da Colômbia, país de muito pouca tradição em esportes de inverno.

"Eu falei para ele: 'Muito bem'. Você tem de respeitar um ao outro como atleta. Todos tiveram muito trabalho para estar aqui e significa muito para mim conduzi-lo aqui na linha de chegada," comentou o finlandês.

"Você precisa desse tipo de respeito nesses Jogos Olímpicos. Países pequenos não tem tanto orçamento quanto as melhores nações."

Niskanen pareceu esquecer da vitória e preferiu exaltar a coragem de atletas como o da Colômbia.

"Todos precisam estar orgulhosos de si ao participar (dos) Jogos Olímpicos como esquiador," completou o finlandês.

Sem dúvida, a atitude de Quintana serviu para Niskanen como motivação para suas próximas competições.