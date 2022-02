Beijing 2022: Itália invicta no curling, ROC ganha no hóquei no gelo

Continua o caminho rumo às semifinais do curling na vertente de duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Só os quatro melhores do Round Robin seguem em frente e a Itália de Amos Mosaner e Stefania Constantini lidera a classificação agora que foram jogadas seis sessões.

Entre o lote de segundos classificados encontramos outras duas seleções candidatas às medalhas. O Canadá obteve duas vitórias no dia de hoje e terminou com ótima sensação fazendo um jogo quase perfeito contra a República Popular da China – John Morris 90 por cento de eficácia e Rachel Homan 85 por cento – registando sua terceira vitória consecutiva.

A Grã-Bretanha só por uma vez esteve em pista no Cubo de Gelo e sofreu mais do que o esperado para ganhar por 9 a 8 à estreante Austrália.

Confira os resultados das duas sessões jogadas em 4 de fevereiro:

Curling Sessão 5

SWE 7-6 AUS

CAN 7-5 SUI

ITA 11-8 NOR

Curling Sessão 6

CZE 2 - 10 ITA

CHN 6 - 8 CAN

GBR 9 - 8 AUS

SWE 7 - 8 USA

Mulan Kang (CHN) controla o disco enquanto é marcada por Josephine Asperup (DEN) no Wukesong Sports Centre Foto: Harry How/Getty Images

ROC sólido e primeira vitória da República Popular da China no hóquei no gelo

No torneio feminino de hóquei no gelo apenas duas partidas no programa no dia de hoje. No Grupo A o ROC mostrou solidez perante a Suíça, vencendo por 5-2 e continuando o caminho rumo a umas potenciais semifinais que permitam à seleção da Europa de Leste disputar com Canadá ou Estados Unidos o acesso à final Olímpica.

Um hat-trick de Polina Bolgareva coloca o ROC com boas perspetivas de ser cabeça de chave nas quartas de final e quem sabe conquistar sua primeira medalha Olímpica no evento feminino. Já a Suíça ainda não ganhou (perdeu 12-1 com o Canadá na abertura), pelo que não será fácil repetir o bronze de Sochi 2014. As helvéticas têm desiludido em Beijing 2022, já que no Mundial passado terminaram na 4ª posição (só em 2012 fizeram melhor em Campeonatos do Mundo conquistando a medalha de bronze).

O Grupo B viu a anfitriã República Popular da China recuperar o ânimo após abrir o torneio com derrota perante a República Tcheca. Dessa vez as chinesas não facilitaram e ganharam da Dinamarca por 3-1 com dois gols de Lin Qiqi, a jogadora mais pontuada do encontro (3 pontos – 2 gols/1 assistência). Estreia amarga do hóquei no gelo feminino dinamarquês nos Jogos de Inverno e primeira vitória da China jogando em casa.

Rodada Preliminar Feminina - Grupo A

ROC 5-2 SUI

Rodada Preliminar Feminina – Grupo B

DEN 1-3 CHN

