Resumo do hóquei no gelo em Beijing 2022 – principais histórias, momentos e recordes

O torneio de hóquei no gelo tem sido uma atração nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição (na verdade, nos Jogos de Verão Antuérpia 1920). Desde sua estreia no programa de inverno, em Chamonix 1924, esteve entre as modalidades favoritas dos fãs - e isso não foi exceção em Beijing 2022.

No torneio masculino, a Finlândia fez história apesar de perder muitos de seus melhores jogadores (já que a National Hockey League ou simplesmente NHL, principal liga de hóquei no gelo norte-americana, se recusou a liberar seus jogadores para os Jogos).

O ROC impressionou com sua medalha de prata na competição masculina, enquanto a Eslováquia, com o bronze, conquistou uma histórica primeira medalha Olímpica de hóquei no gelo graças, em grande parte, às brilhantes atuações do incrível jovem Juraj Slafkovsky – que está apenas no início de uma carreira que vale a pena acompanhar.

Entre as mulheres, não foi nenhuma surpresa quando Canadá e Estados Unidos se encontraram novamente na final – a sétima decisão desde o torneio inaugural feminino, em Nagano 1998. As canadenses conquistaram sua quinta medalha de ouro com uma combinação esmagadora de juventude e experiência, vencendo as americanas, atuais campeãs, por 3-2 em uma emocionante disputa.

As finlandesas levaram seu quarto bronze no hóquei no gelo feminino depois de atuações impressionantes na fase de grupos e uma goleada de 4-0 sobre a Suíça em sua última partida.

Três principais momentos

Canadá arrasador no torneio feminino

Liderada pelas veteranas Marie-Philip Poulin, Brianne Jenner e Natalie Spooner, a equipe canadense foi arrasadora na competição feminina (cada jogadora que entrou registrou pelo menos um ponto). Elas estabeleceram um novo recorde Olímpico de 57 gols marcados (quebrando a sua própria melhor marca anterior) e apenas dez sofridos em sete jogos a caminho de sua quinta medalha de ouro Olímpica.

E a vitória sobre suas grandes adversárias agora faz com que a clássica rivalidade Olímpica comece a ficar um pouco desequilibrada. Os EUA estão bem atrás de suas vizinhas do norte, com apenas dois títulos em Jogos de Inverno.

A canadense Sarah Nurse, de 27 anos, quebrou o recorde Olímpico de maior número de pontos (18) e assistências (13) em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

Finlândia faz história

O mais perto que a Finlândia havia chegado de uma medalha de ouro Olímpica antes de Beijing 2022 foi nas edições de Calgary 1988 e Torino 2006, quando acabou com a prata (perdeu na decisão para União Soviética e Suécia, respectivamente). E a equipe finlandesa, que venceu o bronze outras quatro vezes, chegou à final como forte zebra, diante de um ROC que jogou muito bem durante o torneio.

Entretanto, contando com o time mais experiente da competição (média de idade de 30 anos), os invictos finlandeses foram bem na defesa e taticamente, conseguindo garantir um ouro histórico com uma vitória de 2-1 na final. Após o final da partida, os jogadores da Finlândia arremessaram capacetes e tacos para cima e depois os empilharam no goleiro Harri Sateri - que protagonizou atuações sensacionais durante todo o torneio.

Adolescente sensação da Eslováquia faz história

Tendo terminado em quarto lugar em Vancouver em 2010, a Eslováquia nunca havia obtido uma medalha Olímpica no hóquei no gelo masculino desde que se tornou uma nação independente, em 1993. Porém, isso mudou em Pequim, e em grande parte graças às contribuições de Juraj Slafkovsky, de 17 anos.

Ele marcou dois gols no jogo da disputa pela medalha de bronze – uma vitória por 4 a 0 sobre a Suécia. E os sete pontos que conquistou ao longo da competição o colocam como o maior de todos os tempos entre jogadores com menos de 18 anos.

Slafkovsky foi fundamental na grande vitória dos eslovacos sobre os Estados Unidos, um dos favoritos à medalha, ao marcar o primeiro gol naquela que foi uma das maiores surpresas da história Olímpica do hóquei no gelo masculino (e um jogo em que o goleiro eslovaco Patrik Rybar estava muito inspirado)

O que eles disseram

Na verdade, tudo o que pensávamos ao entrar na competição era: "Será que ele conseguiria simplesmente marcar um gol? Teve problemas para isso, estava preso. Ele acabou conseguindo e, depois, fez isso com sobras! Ele foi capaz de atuar com um monte de jogadores muito bons, e então o colocamos entre os melhores atacantes. Foi uma performance e tanto para ser feita por um jovem qualquer.

O técnico Craig Ramsay, da Eslováquia, fala sobre Slafovsky, sua estrela de 17 anos, depois do bronze histórico em Pequim.

O hóquei é coisa séria na Finlândia. Nós chegamos perto algumas vezes e é bacana finalmente conquistar a primeira (medalha de ouro). Acho que jogamos um grande torneio e esta é a recompensa.

Valtteri Filppula, atacante da Finlândia, após a conquista do ouro.

Acho que isso mostra as jogadoras com quem atuo, elas conseguem balançar as redes. Temos 23 jogadoras incríveis nesta equipe, tem sido muito divertido. [Ganhar o ouro] significa tudo, especialmente vindo daquela medalha de prata de 2018 que parecia o peso do mundo em nossos ombros. Com isso, tudo vai ficar tão leve como nunca foi antes.

Sarah Nurse, um dos destaques do Canadá, dá o crédito às suas companheiras de equipe depois de quebrar o recorde de pontos Olímpicos (e levar o país a uma quinta medalha de ouro).

Lista de medalhas completa do hóquei no gelo em Beijing 2022

Hóquei no gelo masculino

Ouro: Finlândia

Prata: ROC

Bronze: Eslováquia

Hóquei no gelo feminino

Ouro: Canadá

Prata: Estados Unidos

Bronze: Finlândia