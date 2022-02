Beijing 2022: curling Olímpico começa com surpresas

O grande confronto da primeira de 13 rodadas da fase regular do torneio de curling para duplas mistas colocou frente a frente a campeã mundial Grã-Bretanha e a medalhista de bronze no mesmo evento, a Suécia.

Jennifer Dodds e Bruce Mouat partem para Beijing 2022 com favoritismo e venceram por 9-5 sem dar qualquer chance a Almida de Val e Oskar Eriksson, em uma rodada em que o Canadá, campeão Olímpico, descansou.

A Austrália esteve perto de uma estreia vitoriosa no curling Olímpico, mas caiu perante os Estados Unidos. Após 2-2 ao intervalo, a dupla Tahli Gill/Dean Hewitt marcou três pontos no 6º end, mas os estadunidenses correram atrás do placar e com um duplo takeout de Vicky Persinger no final do 7º end empataram 5-5, antes de virarem para o 6-5 final.

Duas partidas tiveram que recorrer à prorrogação (end extra). Medalha de bronze em PyeongChang 2018, a Noruega teve tudo para ganhar: liderava o placar e teve martelo para fechar o jogo a seu favor, mas Kristin Skaslien não foi eficaz na última pedra e permitiu a festa tcheca que assim vence seu primeiro jogo de curling na história dos Jogos Olímpicos de Inverno graças a um ponto “roubado”, como se diz na gíria do esporte.

Juntamente com a República Tcheca, a anfitriã República Popular da China foi a surpresa da sessão. A dupla Fan SuYuan/Ling Zhi veio para Beijing 2022 com pouca experiência internacional, mas causaram impacto imediato batendo a Suíça que foi prata em PyeongChang e campeã mundial em 2017.

Resultados da Sessão 1

SWE 5-9 GBR

AUS 5-6 USA

NOR 7-6 CZE

CHN 7-6 SUI

Para saber mais sobre o que esperar dos três eventos do curling em Beijing 2022, confira a nossa prévia aqui.

O curling volta à ação com mais quatro jogos no dia 3 de fevereiro às 9:05 locais (22:05 do dia 2 no horário de Brasília). Confira os detalhes da Sessão 2 de duplas mistas aqui.