Bárbara e Carol Solberg vencem etapa de Doha no Circuito Mundial de vôlei de praia

Depois de terem vencido na etapa de abertura de 2022 do torneio Challenge do Circuito Mundial de Vôlei de Praia da FIVB (Federação Internacional de Voleibol), em Tlaxcala, no México, em março, as brasileiras Bárbara e Carol Solberg (segundas do ranking mundial) voltaram ao topo do pódio.

Desta vez a conquista foi nas areias das praias de Al Gharafa, na capital Doha, no Catar, com vitória na decisão sobre Chantal Laboureur e Sarah Schulz, da Alemanha, por 2 sets a 0, com ambas as parciais sendo por 21 a 13. Em grande momento, a dupla brasileira venceu duas das três etapas até agora realizadas, além de um quinto lugar em Itapema (Santa Catarina).

Saiba mais como foi o fim de semana dourado de Bárbara e Carol Solberg.

O caminho para o ouro

As brasileiras terminaram na primeira colocação do grupo B, após vitórias na sexta-feira dia 6 de maio sobre as eslovenas Kotnik e Lovsin e em cima das espanholas Carro e Lobato. No sábado dia 7, já nas oitavas, colocaram 2 sets a 0 nas lituanas Paulikiene e Erika. Classificadas às quartas, passaram pelas canadenses Megan e Nicole com parciais de 21 a 17 e 21 a 16.

No domingo, Bárbara e Carol mediram forças com as australianas Clancy e Mariafe. Perderam o primeiro set por 21 a 17, mas deram a volta na partida com o mesmo placar no segundo set e fecharam o terceiro por 15 a 11.

Na grande final contra as alemãs Laboureur e Schulz, as brasileiras impuseram o jogo logo no começo, abriram e administraram a vantagem, indo ao topo do pódio pela segunda vez no torneio Challenge desta temporada.

"Estamos muito felizes com os resultados...temos trabalhado muito duro com os treinadores para melhorarmos como dupla e acho que temos mostrado isso. O desafio de tornar-se melhor a cada dia nos motiva e esse torneio de Doha foi excelente neste aspecto. Temos tentado chegar a cada partida com a atitude certa. Estamos felizes com a conquista, mas sempre queremos mais", disse a medalhista de prata na Rio 2016, Bárbara, para o site da FIVB.

A outra dupla brasileira no torneio feminino, Victoria e Tainá, caiu nas oitavas de final para as atuais líderes do ranking mundial, as neerlandesas Stam e Schoon, por 2 sets a 0 (15 a 21 e 13 a 21).

Brasileiros ficam nas oitavas

As praias do Catar também tiveram a presença de Evandro e Álvaro Filho, Renato e Vítor Felipe, no torneio masculino. As duas duplas foram derrotadas nas oitavas de final.

Evandro e Álvaro Filho venceram o primeiro set contra os australianos McHugh e Burnett por 21 a 18, mas foram superados em parciais de 21 a 17 e 15 a 9 nos sets seguintes. O mesmo aconteceu com Renato e Vítor Felipe, que começaram vencendo os alemães Wickler e Ehlers por 21 a 15, entretanto nos dois últimos sets os europeus levaram a partida com um 21 a 18 no segundo e um apertado 16 a 14 no terceiro set.

O título da etapa ficou com os poloneses Bryl e Losiak, que assim como Bárbara e Carol Solberg, venceram em Tlaxcala, na etapa de abertura da temporada do Challenge.

Próxima etapa: Turquia

O próximo compromisso das duplas brasileiras no torneio Challenge do circuito mundial de vôlei de praia da FIVB será no fim de semana de 19 a 22 de maio, nas praias da cidade turca de Kuşadası, à beira do mar Egeu.