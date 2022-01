Como assistir ao salto de esqui nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022

Os Jogos Olímpicos de Beijing 2022 aguardam a chegada dos 105 atletas que vão competir no evento de salto de esqui - 65 homens e 40 mulheres.

No Centro Nacional de Salto de Esqui, localizado em Zhangjiakou, saltadores e saltadoras de todo o mundo preparam-se para desafiar as leis da gravidade, deslizando por uma pista com 164 metros de comprimento que após o evento passará a ser local de treino dos atletas chineses. O Centro Nacional vai-se tornar a primeira pista permanente de salto de esqui no país anfitrião dos Jogos Olímpicos.

Estão previstos cinco eventos de salto de esqui em Beijing 2022, incluindo a nova competição por equipes mistas que se estreia. O salto de esqui começa no dia 5 de fevereiro e a última medalha será entregue no dia 14 de fevereiro, na prova masculina por equipes.

Saiba a programação dos eventos e o que esperar do salto de esqui nos Jogos Olímpicos Beijing 2022.

VEJA AINDA: Salto de esqui Olímpico em Beijing 2022: Cinco coisas que você precisa saber

Eventos do salto de esqui em Beijing 2022

Há cinco eventos em Beijing 2022 - três para os homens, um para as mulheres e um misto.

A competição masculina é composta por Pista Normal Individual, Pista Grande Individual e Equipes Masculinas, enquanto as mulheres apenas têm um evento Individual na Pista Normal.

Finalmente, o evento por Equipes Mistas faz a sua estreia Olímpica em Beijing 2022, com quatro atletas - duas mulheres e dois homens - competindo na pista normal em uma prova que deverá tornar-se um dos pontos altos do calendário invernal Olímpico.

VEJA MAIS: Como é o novo evento Olímpico misto de salto de esqui?

Estrelas de salto de esqui para ver em Beijing 2022

A competição masculina tem vindo a gerar enormes expetativas e em Beijing 2022 deveremos ter um dos eventos mais antecipados de que há memória, com jovens esperanças Olímpicas tentando ocupar o lugar de autênticas lendas do esporte.

O homem do momento é Kobayashi Ryoyu, natural do Japão. Em 2018/19 fez história vencendo 13 provas e todas as disciplinas da Taça do Mundo, completando ainda o grand slam ao sair vitorioso de todos os eventos que fazem parte do Torneio dos Quatro Trampolins. Aos 25 anos, Kobayashi Ryoyu está novamente na forma da sua vida e chega a Pequim após reconquistar os Quatro Trampolins com vitórias em três das quatro provas realizadas.

Lutando pelo ouro com o japonês deve estar o medalha de prata de PyeongChang 2018, Karl Geiger, que soma já quatro títulos mundiais. Quanto às novas estrelas do circuito, o norueguês Halvor Egner Granerud, campeão da Taça do Mundo em 2020/21 é dos atletas que oferece maiores garantias. Claro que não é possível descartar os consagrados e aí Stefan Kraft tem uma palavra a dizer aos 28 anos e depois de vencer tudo o que há para vencer no salto de esqui, incluindo duas Taças do Mundo de salto, duas da disciplina de Ski Flying e três títulos mundiais.

O evento feminino parte com um nome na boca de todos os analistas: Takanashi Sara. A estrela japonesa é recordista - entre homens e mulheres - para o maior número de provas da Taça do Mundo conquistadas (61 vitórias) e em Pequim ambiciona melhorar o bronze de PyeongChang 2018.

Se Takanashi quiser vencer vai ter que bater a concorrência da austríaca Marita Kramer - que terminou a época passada da Taça do Mundo com sete vitórias e na presente temporada já averbou outras seis (enquanto Takanashi apenas venceu em Ljubno, na Eslovênia). É precisamente entre as eslovenas que encontramos mais dois nomes importantes: Ursa Bogataj e Nika Križnar, campeã da Taça do Mundo em 2021, são presenças habituais em pódios da maior competição regular de salto de esqui e estão entre as estrelas a seguir em Beijing 2022.

A ação começa no dia 5 de fevereiro de 2022.

VEJA MAIS: Kobayashi Ryoyu decola pensando em Beijing 2022

Programação de salto de esqui em Beijing 2022

Local: Centro Nacional de Salto de Esqui de Zhangjiakou

(Horários de acordo com o fuso local de Pequim, UTC+8)

5 de fevereiro

13:15 - 14:00 - Pista Normal Individual Masculino Rodada de Testes para Qualificação

14:20 - 15:26 - Pista Normal Individual Masculino Rodada de Qualificação

17:45 - 18:15 - Pista Normal Individual Feminino Rodada de Testes para Qualificação

18:45 - 19:20 - Pista Normal Individual Feminino Primeira Rodada

19:35 - 20:08 - Pista Normal Individual Feminino Rodada Final

6 de fevereiro

18:00 - 18:35 - Pista Normal Individual Masculino Rodada de Testes para Competição

19:00 - 19:45 - Pista Normal Individual Primeira Rodada

20:00 - 20:33 - Pista Normal Individual Masculino Rodada Final

7 de fevereiro

18:28 - 19:07 - Equipes Mistas Rodada de Testes para Competição

19:45 - 20:36 - Equipes Mistas Primeira Rodada

20:51 - 21:27 - Equipes Mistas Rodada Final

11 de fevereiro

17:45 - 18:30 - Pista Grande Individual Masculino Rodada de Testes para Qualificação

19:00 - 20:06 - Pista Grande Individual Masculino Roda de Qualificação

12 de fevereiro

18:00 - 18:35 - Pista Grande Individual Masculino Rodada de Testes para Qualificação

19:00 - 19:45 - Pista Grande Individual Masculino Primeira Rodada

20:00 - 20:33 - Pista Grande Individual Masculino Individual Rodada Final

14 de fevereiro

18:10 - 18:49 - Equipes Masculinas Rodada de Testes para Competição

19:00 - 19:51 - Equipes Masculinas Primeira Rodada

20:06 - 20:42 - Equipes Masculinas Rodada Final

Clique aqui para conferir toda a programação de salto de esqui em Beijing 2022.

Como assistir ao salto de esqui em Beijing 2022

É preciso enorme coragem para que os atletas se lancem por uma rampa com 60 metros de altura como a que foi construída no Centro Nacional de Salto de Esqui de Zhangjiakou.

"Parece que voamos", tão simples quanto reveladora a explicação dada pelo veterano de cinco Jogos Olímpicos, Harada Masahiko, em entrevista ao Olympics.com. "Obviamente no salto de esqui não podemos voar eternamente, mas tentamos desafiar os limites e é aí que aparecem os melhores resultados."

A força mental dos atletas é um dos seus pontos mais fortes, uma qualidade que Takanashi destacou em entrevista recente com o Olympics.com. "Você tem que estar mentalmente preparada para a competição. Não importa se está saltando em grande forma, se não tiver esse feeling, não vai conseguir o seu melhor salto."

Por vezes parece como se os saltadores estivessem planando no ar com os esquis bem abertos formando um "V", isso enquanto se inclinam para a frente maximizando a aerodinâmica dos saltos. A técnica de salto evoluiu significativamente ao longo dos tempos, desde que nos primórdios do esporte os saltadores costumavam saltar de forma muito mais vertical do que hoje em dia.

O sueco Jan Bokloev é conhecido por ter criado o estilo em "V" que é usado de forma consensual no salto de esqui a nível mundial. "Inicialmente ridicularizada, a técnica provou ser um êxito de tal maneira que em 1992 todos os medalhados Olímpicos tinham adotado o estilo", pode ser lido em milanocortina2026.org.

Atualmente, os saltadores podem atingir distâncias incríveis com o recorde mundial masculino a ser estabelecido em 2017 por Stefan Kraft que saltou 253,5 metros. Na pista normal, a prova feminina em PyeongChang 2018 foi ganha com saltos de 105,5 e 110 metros pela norueguesa Maren Lundby, enquanto na pista grande os homens saltaram até 135 e 136,5 metros - obra do polonês Kamil Stoch.

VEJA AINDA: Uma lenda Olímpica explica: Como dominar o salto de esqui, por HARADA Masahiko