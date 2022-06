Como assistir a Rayssa Leal ao vivo no Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma

Rayssa Leal está de volta neste fim de semana (entre 1 e 3 de julho), competindo no Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma, na Itália.

A medalhista Olímpica de prata tem tido uma boa temporada, com vitória nos X Games Chiba, no Japão, em abril, seu primeiro ouro na competição.

A brasileira de 14 anos agora se apresenta ao lado do Coliseu para começar sua jornada em direção aos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O Pro Tour de Roma é o primeiro evento valendo pontos para o ranking Olímpico.

Rayssa é uma das cinco skatistas que são cabeças de chave, ou seja, ela começa a competir diretamente nas quartas de final, sem precisar participar da rodada classificatória.

Você pode ver ela e outros skatistas em ação a partir das semifinais, no Olympics.com.

ENTREVISTA COM RAYSSA | 'É como se eu estivesse no parque de diversão'

Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma: formato

Rayssa estreia nas quartas de final, com duas voltas de 45 segundos para produzir sua melhor volta.

Nesta rodada, os 16 skatistas com a melhor pontuação avançam para as semifinais.

As semifinais então colocam em vigor o novo formato Olímpico, que veremos em Paris 2024.

A melhor volta do skatista de duas apresentadas conta para a pontuação total (0 a 100), enquanto as duas melhores manobras recebem nota de 0 a 100, somando uma pontuação final entre 0 e 300.

Isso significa que voltas e manobras obrigatoriamente contam na pontuação final. Em Tóquio, eram as quatro melhores notas, independente se eram manobras ou voltas.

Os oito melhores vão à final, também com o novo formato de pontos.

MAIS: Entenda a pontuação do skate street em Paris 2024

Transmissão de Rayssa Leal no Classificatório Olímpico

Rayssa Leal começa a competir na sexta-feira (1 de julho de 2022) nas quartas de final.

As quartas de final femininas acontecem de 5:10 a 8:05 da manhã (horário de Brasília). Rayssa está na última bateria, por volta de 7:25 (horário de Brasília).

O Olympics.com transmite a partir das semifinais para todo o mundo, sem restrições geográficas. No Brasil, os canais Sportv também transmitem.

As semifinais femininas acontecem de 11:30 a 14:05 no sábado (horário de Brasília, 2 de julho), e a final será de 14:00 a 15:15 no domingo (horário de Brasília, 3 de julho).