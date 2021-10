As 15 melhores fantasias de Halloween dos atletas Olímpicos de Inverno

A vida de um atleta geralmente gira em torneio de treinos e competições, mas às vezes é preciso simplesmente relaxar e se divertir. Não há dia melhor para trazer todos os truques e celebrações do que o Halloween.

O Olympics.com relembra as fantasias mais assustadoras, engraçadas e fofas dos atletas Olímpicos de Inverno.

Connor McDavid (Canadá, hóquei no gelo)

A estrela do Edmonton Oilers Connor McDavid, que foi nomeado para a equipe do Canadá para Beijing 2022 ao lado de Sidney Crosby e Alex Pietrangelo, pode ganhar uma medalha de ouro por suas fantasias de Halloween. Você reconhece o cara à direita? Connor foi o Homer Simpson perfeito em 2018 e sua namorada Lauren Kyle se vestiu de Marge. Que casal perfeito!

No ano seguinte, McDavid não só roubou o Natal, mas também o Halloween. Você decide qual é a melhor - Homer ou Grinch.

Alex Ovechkin (ROC, hóquei no gelo)

O capitão do Washington Capitals e participante de três edições Olímpicas já se vestiu de bombeiro, presidiário e técnico de esportes. Mas o de 2015 é o mais fofo - e não só por causa do filhote.

Esse é sem dúvida um Batman bonzinho, acompanhado de sua parceira ideal - a Mulher-Gato.

Marc-Andre Fleury (Canadá, hóquei no gelo)

O goleiro do Chicago Blackhawks, que levou o ouro para o Canadá nos Jogos de 2010 em Vancouver, roubou o coração dos fãs com essa fantasia engraçada em 2019. Ele se vestiu de Primo Coisa, personagem da Família Addams. "Há uma grande chance de o meu marido não deixar eu fazer a fantasia dele ano que vem", brincou a sua esposa, Veronica, que se vestiu de Vandinha.

P.K. Subban (Canadá, hóquei no gelo)

Mais um jogador que conquistou o ouro com o Canadá, nos Jogos Sochi 2014, e poderia subir ao pódio por suas fantasias de Halloween. Parece que P.K. Subban se inspira muito em música, com o look mais impressionante sendo o seu tributo ao Thriller de Michael Jackson.

Em outra ocasião, ele se vestiu de Prince em Purple Rain e tuitou: "Meu feriado favorito do ano".

Você não pode perder essa. Pode não ser relacionada a música, mas é hilária.

Você deve estar pensando 'só vai ter jogador de hóquei na lista? Não se preocupe, há muitos outros atletas que gostam de se arrumar para o Halloween.

Shaun White (EUA, snowboard)

Três vezes campeão Olímpico no halfpipe do snowboard, Shaun White afirmou que Moonage Daydream de David Bowie é uma das músicas que mais o inspiram. Aparentemente, é por isso que ele se caracterizou como o cantor em 2014.

Mas se você quiser gargalhar, precisa ver como o 'Tomate Voador' se tornou uma linda sereia.

Lolo Jones (EUA, bobsled)

A barreirista americana e bobsledder Lolo Jones, que competiu nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, sabe como aproveitar sua nova disciplina. Vestir uma cabeça de frango por cima do capacete e dançar no início da pista? Por que não, é Halloween?!

Ashley Wagner (EUA, patinação artística)

Esta garota ruiva se parece com uma personagem de HQ, mas você consegue reconhecer a medalhista de bronze Olímpica da patinação artística em 2014? Se ela tivesse usado essa fantasia na apresentação, todo mundo iria adorar.

Johny Weir (EUA, patinação artística)

Este patinador artístico americano e duas vezes atleta Olímpico não só se veste como vampiro, mas patina como um. Johny Weir, que é conhecido por seus figurinos extravagantes, participou do "Halloween on Ice" de Nancy Kerrigan.

Gus Kenworthy (EUA, esqui estilo livre)

Este esquiador freestyle anglo-americano, medalhista de prata no slopestyle em Sochi 2014, ganhou sua própria competição de Halloween em 2019. Ele postou uma série de selfies vestido de vários personagens de American Horror Story: 1984!

Time canadense de bobsled

O 'Team Kripps' (equipe canadense masculina de bobsled) deu a inspiração para o time feminino no Halloween. Kristen Bujnowski, que competiu pela equipe nos Jogos de 2018 em PyeongChang, compartilhou várias fotos em que as mulheres copiaram o time masculino, incluindo as barbas!

Mikaela Shiffrin (EUA, esqui alpino)

Essa foto é diferente das outras, já que não foi a atleta que escolheu se vestir dessa forma na época. Mas tínhamos que colocar esse look da bicampeã Olímpica de esqui alpino para o Halloween. Apostamos que esse bebê-abóbora não poderia imaginar o futuro brilhante que teria pela frente.