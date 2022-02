Beijing 2022: Arianna Fontana se torna maior medalhista da história da patinação em pista curta

Arianna Fontana é a partir de 5 de fevereiro de 2022 a patinador mais bem sucedida da história Olímpica da patinagem de velocidade em pista curta.

A Itália ficou com a medalha de prata no novo evento do programa Olímpico, o revezamento misto, atrás da República Popular da China, mas na frente de Hungria e Canadá, em uma final com uma queda que levou à relegação da seleção canadense.

A segunda posição permite a Fontana chegar nas nove medalhas em jogos Olímpicos, mais uma do que Apolo Anton Ohno e Victor An.

Podem vir mais medalhas a caminho tanto para a Itália como para Fontana, já que ela conseguiu se classificar para as semifinais dos 500m com o tempo de 42.940 na abertura da programação da patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de Beijing 2022.

A grande rival de Fontana será a neerlandesa Suzanne Schulting, a mais rápida na classificatória com um novo recorde Olímpico de 42.379. No entanto, Schulting não terminou bem a jornada na Oval de Pequim caindo no revezamento misto e colocando os Países Baixos fora da luta pelas medalhas logo nas quartas de final, embora tenham vencido a Final B.

Fontana é a atual campeã de 500m de PyeongChang 2018, seu único ouro em Jogos Olímpicos... por agora.

Arianna Fontana: rumo a Beijing 2022

Fontana vai tentar defender o título nos 500m e tem tido uma temporada consistente na Copa do Mundo com vários pódios ao longo da época 2021/2022.

As rivais inspiram certa cautela na italiana, como a anteriormente mencionada Schulting, que é a campeã na distância de 1000m, além da três vezes medalhista Olímpica Kim Boutin (Canadá) que é a recordista mundial com a marca de 41.936. A rivalidade com Schulting é mesmo uma das maiores entre as atletas presentes nestes Jogos Olímpicos de Inverno.

Kim Boutin - Suzanne Schulting - Arianna Fontana Foto: Getty Images

"Em Sochi estava convencida de que seriam os meus últimos Jogos"

Fontana já cravou vários recordes ao longo da carreira.

Em Torino 2006, competindo em casa, se tornou a mais jovem italiana a conquistar uma medalha em Jogos de Inverno com apenas 16 anos. O tempo foi passando e quando cumpriu 31 anos voltou a ser destaque pela idade, convertendo-se na mais veterana atleta a conseguir um pódio na Copa do Mundo.

Com a oitava medalha chegou outro recorde: o de patinadora feminina mais condecorada na pista curta. Em entrevista com o Olympics.com, Fontana admitiu que antes das medalhas há que conseguir estar nas finais.

"Em Sochi estava convencida de que seriam os meus últimos Jogos e ainda aqui estou. Há anos, nunca teria imaginado chegar tão longe e ainda ter a condição física que tenho hoje em dia. É uma motivação, mesmo que os anos passem sinto-me cada vez melhor."

"Veremos o que acontece em Pequim, mas o objetivo continua a ser o mesmo: chegar na final... chegar em todas as finais."

Quando assistir aos eventos de Arianna Fontana em Beijing 2022?

Após superar as primeiras baterias de 500m, quando assistir aos eventos de Arianna Fontana em Beijing 2022?

Na segunda-feira, às 19:30 de Pequim (8:30 hora de Brasília) teremos semifinais e finais de 500m.

As baterias de 1000m são na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, com horário previsto para as 19:44 (8:44 hora de Brasília). As quartas de final, semifinais e finais acontecem na sexta-feira, dia 11 de fevereiro.

As baterias do revezamento feminino 3000m também se disputam na quarta-feira, às 20:45 (9:45 hora de Brasília) com a final programada para domingo, dia 13 de fevereiro.

LEIA MAIS: Como assistir à patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de inverno Beijing 2022