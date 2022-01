Aprenda o idioma do hóquei no gelo

As regras básicas do hóquei no gelo podem ser entendidas assistindo ao jogo, entretanto uma compreensão mais profunda das nuances certamente vai proporcionar uma maior apreciação do esporte. Aqui você pode descobrir os termos básicos do esporte, na preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.

Onde se joga o hóquei no gelo

O rinque do hóquei no gelo: espécie de pista (quadra) de gelo delimitada por placas, onde acontecem as partidas. O comprimento do rinque varia de 56 a 60 metros, e largura de 26 a 30 metros.

espécie de pista (quadra) de gelo delimitada por placas, onde acontecem as partidas. O comprimento do rinque varia de 56 a 60 metros, e largura de 26 a 30 metros. Limites/placas: algumas placas estabelecem o limite do rinque, sendo que acima delas estão instalados vidros transparentes bem resistentes ao impacto, em torno de todo o perímetro do rinque.

algumas placas estabelecem o limite do rinque, sendo que acima delas estão instalados vidros transparentes bem resistentes ao impacto, em torno de todo o perímetro do rinque. Zonas: seções do rinque que são divididas por uma linha. Há uma zona de defesa, uma de ataque e uma central (uma zona neutra entre as defensiva e ofensiva de cada equipe).

seções do rinque que são divididas por uma linha. Há uma zona de defesa, uma de ataque e uma central (uma zona neutra entre as defensiva e ofensiva de cada equipe). Círculos de face-off: zonas de face-off (onde se disputa a posse do disco do hóquei no gelo, conhecido por puck) têm um raio de 4,5 metros, os centros dos quais se localizam a 6 metros do gol.

zonas de face-off (onde se disputa a posse do disco do hóquei no gelo, conhecido por puck) têm um raio de 4,5 metros, os centros dos quais se localizam a 6 metros do gol. Área do gol: é o goal crease em inglês. Uma área azul na frente do gol. Se um jogador da equipe que ataca invadiu intencionalmente a área do gol no momento em que um tento é marcado, ele será anulado.

O equipamento do hóquei no gelo

Puck: espécie de disco feito de borracha vulcanizada, que os jogadores tentam acertá-lo dentro do gol com a ajuda de um bastão (stick).

espécie de disco feito de borracha vulcanizada, que os jogadores tentam acertá-lo dentro do gol com a ajuda de um bastão (stick). Bastão/taco (stick): um longo e esguio taco em formato de "L" com um gancho plano em uma das pontas, feito de carbono e madeira, usado para arrematar, passar e dominar o disco (puck). O tamanho do stick vai depender da altura e do peso do jogador que o maneja.

um longo e esguio taco em formato de "L" com um gancho plano em uma das pontas, feito de carbono e madeira, usado para arrematar, passar e dominar o disco (puck). O tamanho do stick vai depender da altura e do peso do jogador que o maneja. Patins: patins especiais para o gelo usados pelos jogadores de hóquei para se deslocarem pelo gelo e proteger os pés das lesões.

patins especiais para o gelo usados pelos jogadores de hóquei para se deslocarem pelo gelo e proteger os pés das lesões. Gol: uma baliza com duas traves verticais e uma barra paralela ao gelo, com uma rede amarrada na parte de trás. Os jogadores tentam fazer pontos ao acertar o puck dentro do gol.

Hóquei no gelo em Sochi 2014 Foto: Getty Images

A pontuação do hóquei no gelo

Jogo: um jogo de hóquei no gelo consiste em três períodos de 20 minutos, bem como intervalos de 15 minutos entre períodos. Em caso de empate no fim do jogo, joga-se um tempo extra ou um shootout (método de desempate que consiste em arrancadas e arremates à baliza pelos jogadores de cada time).

um jogo de hóquei no gelo consiste em três períodos de 20 minutos, bem como intervalos de 15 minutos entre períodos. Em caso de empate no fim do jogo, joga-se um tempo extra ou um shootout (método de desempate que consiste em arrancadas e arremates à baliza pelos jogadores de cada time). Gol: um gol é marcado quando o puck acerta a rede oposta sem burlar as regras. O puck deve cruzar a linha do gol por completo. O time que marcar mais gols vence o jogo.

um gol é marcado quando o puck acerta a rede oposta sem burlar as regras. O puck deve cruzar a linha do gol por completo. O time que marcar mais gols vence o jogo. Face-off : o puck é jogado no rinque pelo árbitro logo no começo do jogo ou após a partida ter sido interrompida. Do momento que o puck é colocado em jogo, o tempo começa a correr.

: o puck é jogado no rinque pelo árbitro logo no começo do jogo ou após a partida ter sido interrompida. Do momento que o puck é colocado em jogo, o tempo começa a correr. Icing: é uma infração quando um jogador dispara o puck atrás da linha vermelha central, ao invés de tentar marcar o gol somente dentro da zona de ataque. Se bem sucedido, é marcado um ponto em favor da equipe. Caso o puck não entre, o icing acontece (em tradução livre, como se o puck estivesse pelo gelo).

é uma infração quando um jogador dispara o puck atrás da linha vermelha central, ao invés de tentar marcar o gol somente dentro da zona de ataque. Se bem sucedido, é marcado um ponto em favor da equipe. Caso o puck não entre, o icing acontece (em tradução livre, como se o puck estivesse pelo gelo). Power play/desfalque: é a vantagem (ou desvantagem) numérica de jogadores, quando o jogador de uma das equipes é retirado do jogo por um determinado período de tempo, por haver violado as regras.

é a vantagem (ou desvantagem) numérica de jogadores, quando o jogador de uma das equipes é retirado do jogo por um determinado período de tempo, por haver violado as regras. Pênalti: um tipo de punição concedida por conta de uma infração da equipe que defende, quando um jogador da equipe que ataca fica no mano-a-mano com o goleiro. Atletas de ambas as equipes, com exceção do goleiro e de quem vai cobrar o pênalti, precisam deixar o rinque. O batedor, no comando do árbitro principal, corre para o gol com o puck a partir do centro do rinque em direção ao gol adversário e tenta pontuar para a sua equipe fazendo um gol.

um tipo de punição concedida por conta de uma infração da equipe que defende, quando um jogador da equipe que ataca fica no mano-a-mano com o goleiro. Atletas de ambas as equipes, com exceção do goleiro e de quem vai cobrar o pênalti, precisam deixar o rinque. O batedor, no comando do árbitro principal, corre para o gol com o puck a partir do centro do rinque em direção ao gol adversário e tenta pontuar para a sua equipe fazendo um gol. Tempo extra: período de tempo adicional, estabelecido pelo árbitro ao final dos três períodos, quando o placar permanece empatado. O tempo extra determina o vencedor e dura até que o primeiro gol seja marcado. Se nenhum time marcar durante o tempo extra, tem lugar uma disputa de shootouts.

Uma equipe de hóquei no gelo

Goleiro: jogador cujo objetivo principal é evitar que o adversário faça pontos (gols), protegendo a sua meta/baliza. O goleiro possui um equipamento adicional, que inclui a máscara e protetores de corpo, enquanto que o seu taco é maior do que o de um jogador de linha.

jogador cujo objetivo principal é evitar que o adversário faça pontos (gols), protegendo a sua meta/baliza. O goleiro possui um equipamento adicional, que inclui a máscara e protetores de corpo, enquanto que o seu taco é maior do que o de um jogador de linha. Defensor: jogador responsável por organizar a defesa em sua própria zona (defensiva). Enquanto em ataque, ele procura evitar que o puck saia da zona ofensiva. Uma equipe durante o jogo possui dois defesas no rinque.

jogador responsável por organizar a defesa em sua própria zona (defensiva). Enquanto em ataque, ele procura evitar que o puck saia da zona ofensiva. Uma equipe durante o jogo possui dois defesas no rinque. Atacante: jogador responsável por organizar o ataque e vencer as disputas de puck. Enquanto em situações de defesa, os atacantes atuam em coordenação com a defesa para proteger o gol da equipe. Entre os cinco da linha, o time tem três atacantes: um centro e dois wingers (alas), um à direita e outro à esquerda.

Hóquei no gelo em Beijing 2022

O Centro de Esportes de Wukesong e o Estádio Nacional Indoor vão dividir os deveres de serem sedes das competições de hóquei no gelo em Beijing 2022. Os jogos vão acontecer entre 3 e 20 de fevereiro.