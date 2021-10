Após inspirar o mundo, esquiador Victor Santos luta para voltar aos Jogos de Inverno

Quando Victor Santos estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018 no cross-country, a última coisa que ele esperava era ser recebido como um herói pela imprensa internacional. Aos poucos, o esquiador brasileiro, na época com 20 anos, percebeu que os maiores símbolos Olímpicos nem sempre são os favoritos.

Quatro anos antes de PyeongChang 2018, Santos teve seu primeiro contato com os esquis em um projeto social chamado Ski na Rua, na São Remo, comunidade na zona oeste de São Paulo. As aulas eram dadas por Leandro Ribela, que representou o Brasil nos Jogos de Vancouver 2010 e Sochi 2014, e treinou o pupilo até PyeongChang. Na época, Santos trabalhava lavando carros na Cidade Universitária, que fica ao lado da São Remo.

É isso mesmo: Santos levou apenas quatro anos entre conhecer o esporte, quebrar todos os recordes brasileiros no cross-country – um dos esportes de inverno mais duros - e representar o país nos Jogos Olímpicos. Quem não se impressionaria com essa jornada?

“Fiquei bastante surpreso com toda a atenção, nunca achei que eu teria tanta repercussão. Mas depois eu entendi que essas histórias representam os valores Olímpicos, de superação”, disse Santos ao Olympics.com. “Ao longo do tempo eu fui entendendo o processo”. Em PyeongChang, o brasileiro terminou na 110ª colocação nos 15km estilo livre.

Em busca de uma segunda classificação Olímpica, agora para Beijing 2022, que acontece de 4 a 20 de fevereiro de 2022, Santos entendeu que ser e, principalmente, continuar sendo um atleta de alto nível é um trabalho árduo, mas recompensador.

“Muita coisa mudou desde lá [PyeongChang]. Acho que comecei a encarar de outra forma. Percebi que posso participar dos maiores eventos e para isso eu preciso estar na minha melhor forma física e mental, então meu comprometimento mudou completamente. Claro que é um processo, foi um passo de cada vez a minha evolução. Desde então eu quero entregar o mais alto nível que puder”, disse o atleta de 24 anos, treinado por Caio Freixeda.

Nem tudo mudou completamente. Santos segue morando na São Remo e, quando não está viajando para treinar ou competir, comparece às aulas do projeto. Porém, seu foco no momento é o Circuito Brasileiro de Rollerski, que acontece no mês de outubro em São Carlos.

O rollerski é o esqui com rodas, praticado no asfalto. É o esporte que os esquiadores de cross-country e biatlo (combinação de cross-country e tiro) treinam e competem durante o verão. “Temos lugares para treinar rollerski no Brasil, isso facilita muito a nossa vida, ajuda muito a técnica”, explicou Santos.

Victor Santos compete no rollerski em 2018. Foto: CBDN 2018

O Brasil já tem uma vaga assegurada para o cross-country masculino em Pequim (além de duas vagas no feminino) e a definição de quem vai será apenas em janeiro. A decisão é das federações nacionais, mas ter o índice A (menos de 100 pontos em duas provas de distância) conta muito. Manex Silva, de 19 anos, e Steve Hiestand, 37, já conquistaram o índice A, enquanto Santos segue em busca dos pontos.

Curiosamente, Hiestand, que é originalmente do remo, decidiu encarar o cross-country após ver Santos em PyeongChang pela TV. “Ele [Steve] me disse que nem sabia que brasileiros disputavam esse esporte”, afirmou.

A disputa pela vaga começou no Brasil e depois segue para a Europa, para onde Santos parte em novembro. A sua maior motivação? Lembrar de sua despedida de PyeongChang:

“Lembro de estar no aeroporto na volta ouvindo aquelas músicas coreanas. Ali eu sabia que tinha acabado, que só teria de novo quatro anos depois se eu me classificasse. Estar na Vila Olímpica, conviver com os outros atletas, toda aquela energia são memórias que eu nunca vou esquecer”.

MAIS: Confira a programação dos Jogos de Inverno Beijing 2022 | Confira as chances de classificação do Brasil em Pequim