Ana Patrícia e Duda são campeãs mundiais de vôlei de praia

Foi um domingo bastante importante para o esporte do Brasil e em especial para o vôlei de praia.

Depois de sequer ir ao pódio no Mundial de 2019, em Hamburgo, o país esteve representado por duplas nas decisões do torneio feminino e masculino desta edição do evento, realizado em Roma (Itália), além de haver faturado o bronze na disputa pelo terceiro lugar entre os homens, com André e George.

No lendário Foro Itálico, Ana Patrícia e Duda foram as campeãs do feminino depois de superarem as canadenses Bukovec e Brandie por 2 sets a 0. Na decisão do masculino, Renato e Vitor Felipe foram derrotados pelos noruegueses Mol e Sørum, campeões Olímpicos, também por 2 a 0, e ficaram com a medalha de prata.

O Olympics.com faz um resumo de como foi o último dia do mundial de vôlei de praia que teve o Brasil nas duas finais.

Ana Patrícia e Duda campeãs do mundo

Em uma final para não deixar dúvidas, Ana Patrícia e Duda impuseram seu jogo sobre as canadenses Bukovec e Brandie, logo de imediato. Acabou sendo uma partida equilibrada e o que fez a diferença foi mesmo o início do jogo, em que as brasileiras colocaram ritmo, foram mais eficientes no ataque e administraram o placar, fechando o primeiro set em 21 a 17. No segundo período as canadenses chegaram a ameaçar, no entanto após o tempo técnico as brasileiras se valeram da experiência, passaram à frente e fecharam o jogo por 21 a 19.

"Não acredito neste momento. O Mundial é muito especial para nós. Estou muito feliz, obrigado a todos que estiveram conosco. Eu amo Roma", disse Duda durante a cerimônia de premiação.

"São tantas coisas, eu amo tudo isso e tive um momento muito difícil. Sonho com os Jogos e realizar isso é indescritível. Sair de onde vim, vencer, é a coroação de toda uma história e um caminho que percorremos para chegar até aqui", disse a mineira de Espinosa, Ana Patrícia, para o canal Sportv após o jogo.

As duas foram campeãs Olímpicas da Juventude em Nanquim 2014, e retomaram a pareceria no início deste ano. Uma dupla que em menos de seis meses tem mostrado bons resultados, incluindo os títulos nas etapas do circuito brasileiro e sul-americano, no mês de maio. Agora, em Roma, o topo do mundo. É a sexta conquista de um Mundial por um time brasileiro. A última vez havia sido em 2015, com Ágatha e Bárbara.

RELEMBRE: Duda e Ana Patrícia retomam parceria dourada dos Jogos Olímpicos da Juventude no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Renato e Vitor Felipe são prata

A dupla formada pelo paraense Renato, de 22 anos, e o paraibano Vitor Felipe, de 31 teve pela frente na final os campeões Olímpicos e que atuam juntos há quatro anos, os noruegueses Mol e Sørum. Um duro teste para os brasileiros, que começaram bem o primeiro set, mas sofreram a virada pouco antes do tempo técnico. Os europeus souberam conduzir a partida e fecharam o período com parcial de 21 a 15.

No segundo set o entrosamento do time da Noruega foi determinante, abrindo seis pontos de vantagem logo no início. Caminho aberto para Mol e Sørum fecharem o jogo em 21 a 16. Com o placar, faturaram o primeiro título mundial para a dupla, depois de terem ficado em terceiro em 2019.

"É o nosso sonho conquistar este Mundial, nos divertimos jogando e amamos o vôlei de praia", disse Mol durante o evento da entrega do troféu.

Enquanto que este foi o quarto mundial disputado por Vitor Felipe, Renato fez a sua estreia no torneio. Para o site da FIVB (Federação Internacional de Voleibol), o paraense declarou: "Minha carreira ainda é muito curta, mas este é com certeza o melhor momento dela. Estou muito feliz por estar aqui.”

O brasileiros André e George ficaram com o bronze, depois de vencerem os estadunidenses Schalk e Brunner por 2 sets a 1. "É importante esta medalha, para mostrar que o volei de praia brasileiro continua em alta", disse André para o canal Sportv após a partida.