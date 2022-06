Em seu melhor Mundial, Ana Marcela Cunha é penta nos 25km

Campeã Olímpica em Tóquio 2020, Ana Marcela Cunha desta vez voltou para águas do lago Lupa, ao norte de Budapeste, para vencer os 25km e tornar-se pentacampeã Mundial dos 25km da natação em águas abertas. Na capital húngara, ela já havia faturado os 5km e foi bronze nos 10km.

Em mais de cinco horas de competição, com mais de 10.000 braçadas e em eletrizantes metros finais, a baiana terminou a distância em 5h24min15s. Em segundo lugar, Lea Boy (GER), dois décimos de segundo depois. A neerlandesa Sharon van Rouwendaal, em grande recuperação, um décimo de segundo em relação à alemã. A outra brasileira da prova, Cibelle Jungblut, chegou em 13º lugar, em 5h52min41s60.

Com três medalhas conquistadas, este foi o melhor Mundial de Ana Marcela Cunha, em seu pentacampeonato nos 25km e o bi nos 5km.

Após a prova, em entrevista para o Sportv, ela comentou sobre a conquista: "Tentei manter o máximo de técnica para não sentir tanta dor quanto eu senti ontem...economizei energia." Acrescentou também os fatores que a levaram para o pentacampeonato: "Acho que o querer faz diferença e o que também já vivi. Pouca gente sabe o que é estar fora de um Jogos Olímpicos (Londres 2012), ou não nadar bem dentro de casa (Rio 2016) e dar a volta por cima. Em 16 anos muita coisa eu aprendi. Soube ter sangue frio e esperar o momento certo, conheço as minhas adversárias, suas braçadas e caretas. Consigo colocar dentro d'água tudo aquilo que a gente treinou...são mais de cinco horas de prova, é preciso ter paciência."

Ao longo da entrevista ela foi cumprimentada pelas adversárias, nomeadamente as medalhistas de prata e bronze, Lea Boy (GER) e Sharon van Rouwendaal (NED). Em relação à rivalidade, ela comentou na mesma entrevista: "Quero agradecer minhas adversárias. Sabemos que essa rivalidade sadia, esse respeito que temos é muito grande."

Ana Marcela Cunha durante a prova dos 25km da natação em águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos Budapeste 2022. Foto: 2022 Getty Images

Ana Marcela Cunha: "Quero escrever a minha, a nossa história"

Desde a segunda-feira ela competiu três provas que somaram 40km, indo ao pódio em todas elas. Em duas, o topo. Em relação ao pentacampeonato e em manter o alto nível, refletiu ao falar na entrevista: "Em cada queda eu aprendi. Não ter me classificado para os Jogos de Londres 2012, não ter ido bem em 2016...não nadei como eu queria...isso que faz o atleta crescer. Aprender quando não se está bem, aprender a crescer e melhorar com isso. A cada queda eu saía de cabeça erguida e analisando o que eu errei para não errar novamente e tentar ir bem na prova seguinte."

Fernando Possenti, seu treinador, comentou durante a entrevista: "Hoje poderia dar qualquer explicação científica e racional, mas além daquilo que estudamos e colocamos em prática nos treinos, tem um coração dentro dela bastante guerreiro."

Braçada a braçada, é um dos grandes nomes da natação mundial. Ana Marcela Cunha não gosta de comparações e agradeceu a todos que fazem parte dessa sua jornada: "Tentam me comparar com Pelé, Senna, outros grandes atletas brasileiros e até comentei com a minha namorada: 'não quero ser comparada, quero ser lembrada como Ana Marcela' e assim escrever a minha, a nossa história e estamos fazendo isso aqui. Somos Brasil...quero agradecer a todos, o limpador das piscinas, o porteiro, que abre o clube para mim às 4 da manhã, é o primeiro a chegar e o último a sair...dá aquele 'bom dia' para você, todos os que estão envolvidos com esta conquista. A medalha sou eu que recebo, mas tem todos eles por trás dando apoio", completou

Relação de todos os pódios em Mundiais de Ana Marcela Cunha:

Bronze nos 5km de Roberval 2010 - durante o extinto Mundial de Águas Abertas, não o de Esportes Aquáticos

Ouro nos 25km de Xangai 2011

Prata nos 10km de Barcelona 2013

Bronze nos 5km de Barcelona 2013

Ouro nos 25km de Kazan 2015

Prata nos 5km de equipe em Kazan 2015

Bronze nos 10km de Kazan 2015

Ouro nos 25km de Budapeste 2017

Bronze nos 5km de Budapeste 2017

Bronze nos 10km de Budapeste 2017

Ouro nos 5km de Gwangju 2019

Ouro nos 25km de Gwangju 2019

Ouro nos 5km de Budapeste 2022

Bronze nos 10km de Budapeste 2022

Ouro nos 25km de Budapeste 2022

Resultados dos 25km masculino

Entre os homens, o campeão da distância de 25km em águas abertas foi o italiano Dario Verani, que terminou com o tempo de 5h02min21s50. A prata ficou com o francês Axel Reymond, 1s20 atrás e, em terceiro, o húngaro Peter Galicz, 12s70 depois do segundo colocado.

O brasileiro Bruce Hanson sentiu dores no ombro e não completou a prova.