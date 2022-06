Alison dos Santos e Thiago Braz fazem suas melhores marcas outdoor desde Tóquio 2020

Alison dos Santos, o 'Piu', venceu mais uma etapa da Liga Diamante, em preparação para o Mundial de Atletismo, em Eugene, de 15 a 24 de julho. Foi sua quarta vitória na competição, depois de haver sido primeiro em Doha (Catar), Eugene (Estados Unidos) e Oslo (Noruega).

O estádio Olímpico, cenário dos Jogos de Estocolmo 1912, foi palco para a mais uma etapa - a oitava - da Liga Diamante, última antes do Mundial.

RELEMBRE: Alison dos Santos é ouro na etapa de Oslo da Liga Diamante

O barreirista brasileiro terminou com tempo de 46s80, o seu melhor desde quando conquistou o bronze em Tóquio 2020, com 46s72. A marca também é a recorde da Liga Diamante. Na segunda colocação ficou o estadunidense CJ Allen com 48s28 e em terceiro Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, com 48s58. Com o resultado, Piu mantém a ponta na classificação geral do torneio nos 400m com barreiras.

Em declaração para o site da Liga Diamante, Alison dos Santos disse: "Estou muito orgulhoso com este desempenho. Minha preparação correu bem e esse resultado mostra isso. Agora, estou bem animado para o Mundial. Eu apenas tentei me divertir e ir rápido. Meu treinador disse 'basta ir lá e correr'. Foi justamente o que fiz. Eu corri. Por mim.

Eu estava esperando fazer esse tempo e me sinto pronto para o Mundial de julho, será muito emocionante em Eugene. Penso no recorde mundial todos os dias, todas as noites, sonho com isso", completou Piu.

ENTREVISTA: Alison dos Santos tem carta na manga para o Mundial de Atletismo: 'A gente quer fazer história'

Thiago Braz fez a sua melhor marca outdoor da temporada

Campeão da Rio 2016, Thiago Braz vinha de uma medalha de prata no salto com vara conquistada no Meeting Internacional de Atletismo de Täby, na Suécia, na última terça-feira. Fez 5,82m, sua melhor marca "outdoor" do ano até então.

Nesta quinta-feira, na etapa da Liga Diamante na capital sueca, ele a superou com 5,93m, terminando com o bronze. Neste ano, a melhor marca de Thiago foi em uma competição "indoor", no Mundial em Belgrado, em março, quando fez 5,95m.

Quando venceu a Rio 2016, fez 6,03m. Em Tóquio 2020 chegou a 5,87m.

A prata ficou com o estadunidense Christopher Nilsen (6,00m) e o ouro foi para Armand Duplantis, atual campeão Olímpico, que fez 6,16 e novo recorde mundial outdoor.

Outros destaques da Liga Diamante em Estocolmo

No arremesso do peso, a portuguesa Auriol Dongmo ficou com o bronze ao conseguir 19,30m. O ouro foi para Chase Ealey (USA) com 20,48m e a prata para Sarah Mitton (CAN), com 19,90m. Outra portuguesa na prova, Jessica Inchude acabou na oitava posição.

No salto em distância, a tomeense Agate de Sousa fez 6,73m em sua segunda tentativa e foi líder em boa parte da competição. Terminou em quarto lugar, a um centímetro do pódio. A vencedora foi a britânica Lorraine Ugen com 6,81m. A prata ficou com a ucraniana Maryna Beck-Romanchuk, que fez 6,76m e o bronze foi para a sueca Khaddi Sagnia, que pulou 6,74m.

A próxima etapa - a nona - da Liga Diamante vai acontecer no dia 6 de agosto, em Chorzow (Silésia), Polônia.