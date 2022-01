Aline Rocha e Cristian Ribera ficam próximos de medalha em Mundial no Para Esqui Cross-country 

O sucesso do Brasil nos esportes paralímpicos também se reflete nos esportes de inverno. Nesta terça-feira, os brasileiros Aline Rocha e Cristian Ribera se aproximaram do pódio no para esqui cross-country no Mundial de Para Esportes de Neve, em Lillehammer, na Noruega.

Aline Rocha, de 30 anos, foi quarta colocada na prova de 15km estilo livre para atletas que competem sentadas. Seu tempo foi de 48min47s9, 24 segundos atrás da medalhista de bronze, Valiantsina Shtys, de Belarus. A campeã foi a americana Oksana Masters.

A brasileira participará de sua terceira edição dos Jogos Paralímpicos em Pequim, a partir de 4 de março de 2022. Ela competiu no para atletismo na Rio 2016 e no para cross-country em PyeongChang 2018.

Cristian Ribera também teve um grande resultado, com a sexta posição na prova de 18km, com tempo 52min37s4. O vencedor foi Ivan Golbukov, do RPC, após o italiano Giuseppe Romele errar a contagem de voltas e abrir uma a mais em vez de cruzar a linha de chegada.

O para esquiador brasileiro tem o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno: sexto lugar em PyeongChang 2018.

Além dos dois, o Brasil também terá mais três esquiadores de para cross-country: Guilherme Rocha, Robelson Moreira e Wesley dos Santos. André Barbieri também está na delegação na disputa do para snowboard.