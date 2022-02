Alerta de medalha: Ren Ziwei conquista o ouro na patinação de velocidade em pista curta 1000m masculino em Beijing 2022

Em chegada decidida pela revisão de vídeo, atleta da República Popular da China acaba em primeiro. Li Wenlong, também do país anfitrião, fica com a prata, enquanto o húngaro Liu Shaoang terminou com o bronze.