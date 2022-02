Alerta de medalha: República Popular da China é ouro em Beijing 2022 na estreia Olímpica do revezamento misto de pista curta

O novo evento de medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 cumpriu com as expetativas. Teve suspense, drama e muita emoção no revezamento misto da patinagem de velocidade em pista curta.

As surpresas começaram nas quartas de final com a queda de uma das coreanas que tirou a República da Coreia da prova. Na primeira semifinal os Países Baixos viveram as mesmas emoções amargas ficando fora logo no início da prova – 18 voltas e 2000m de extensão à Oval – por uma queda da sua estrela da pista curta, Suzanne Schulting. Já na segunda semifinal foi preciso recorrer ao vídeo-árbitro porque a República Popular da China foi repescada após terminar no 3º posto, com os juízes penalizando ROC e USA por bloqueio do patinador que patina por dentro da pista no momento de um dos revezamentos.

A Final A teve por isso mesmo Canadá, Itália, Hungria e China, mas a tensão era tanta que houve falsa partida e posteriormente um incidente na primeira curva entre canadianas e húngaras. Na partida oficial as chinesas tomaram a dianteira e dominaram a prova, fugindo ao caos na parte traseira do grupo, onde Canadá e Hungria voltaram a se tocar, acabando ambas as equipes no gelo.

A medalha de ouro ficou em casa com a República Popular da China, a Itália de Arianna Fontana – a partir de hoje a patinadora de pista curta com mais medalhas na história Olímpica com nove – venceu a prata e a Hungria acabou por subir ao pódio e celebrar o bronze já que o Canadá foi relegado pelos juízes para a quarta posição.