Alerta de medalha: Johannes Ludwig vence o luge individual masculino em Beijing 2022 

O alemão Johannes Ludwig foi medalha de ouro na disputa do luge individual masculino de Beijing 2022, realizada neste domingo, 6 de fevereiro. O austríaco Wolfgang Kindl ficou com a prata, enquanto Dominik Fischnaller, da Itália, acabou com o bronze.

Bronze em PyeongChang 2018, Ludwig terminou com uma soma geral de 3min48s735 nas quatro descidas. Logo atrás ficou Kindl (+0s160), seguido de Fischnaller (+0s951).

O também alemão Felix Loch, que defendia a medalha de ouro conquistada há quatro anos, ficou na quarta colocação graças ao bom desempenho na quarta e última descida. O atleta, que já obteve três medalhas de ouro e seis títulos de campeão mundial, ficou um pouco mais de um segundo atrás de seu compatriota (+0.160).

Ludwig teve certa tranquilidade na prova, ficando em primeiro no geral após a primeira e terceira descidas. Kindl tinha acabado como primeiro no geral após a segunda descida, mas depois disso ficou atrás do alemão o restante do evento.

O medalhista de ouro chegou a ser cortado do time da Alemanha nas disputas dos Jogos Vancouver 2010 e Sochi 2014. Oito anos depois, ocupa o lugar mais alto do pódio.

Campeão Olímpico em 2018, o austríaco David Gleirscher terminou apenas na posição de número 11.

A competição do luge segue amanhã, com as descidas de treinamento em duplas e as duas primeiras baterias do individual feminino. As próximas medalhas a serem entregues serão justamente no evento individual feminino, na terça-feira, 8 de fevereiro.

