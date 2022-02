Alerta de medalha: alemães são tricampeões Olímpicos nas duplas do luge em Beijing 2022

Não tem para ninguém nas duplas do luge. Os alemães Tobias Wendl e Tobias Arlt conquistaram o tricampeonato Olímpico ao faturarem o ouro nos Jogos de Inverno Pequim 2022, em prova realizada nesta quarta-feira, 9 de fevereiro. Toni Eggert e Sascha Benecken, também da Alemanha, ficaram com a prata, e os austríacos Thomas Steu e Lorenz Koller acabaram com o bronze.

Wendl e Arlt percorreram as duas descidas do Centro de Esportes no gelo de Yanqing com um tempo total de 1min56s554, 0s099 à frente de seus compatriotas Eggert e Benecken, quatro vezes campeões mundiais e atuais detentores desse título.

A conquista é histórica porque nunca uma mesma dupla ganhou um evento nos Jogos Olímpicos de Inverno três vezes seguidas. Arlt e Wendl nasceram com duas semanas de diferença, e competem juntos desde os 13 anos.

Liderança desde o início

Wendl e Arlt já confirmaram seu favoritismo logo de cara, terminando a primeira descida no menor tempo entre todos os participantes, com 58s255 - novo recorde da pista em Yanqing. A diferença para os compatriotas Eggert e Benecken foi pequena (58s300), com Steu e Koller também ficando em terceiro (58s426).

Na segunda e decisiva descida, as posições seguiram as mesmas, com os "Tobis" podendo comemorar a mesma posição que os levou à glória em Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Com as cinco medalhas obtidas - as três nas duplas e mais duas no revezamento por equipes -, a dupla alemã entra para a história como maior vencedora entre os homens na modalidade em Jogos Olímpicos de Inverno.

Tobias Wendl e Tobias Arlt se igualam à também alemã Natalie Geisenberger, que obteve sua quinta medalha no evento individual.

Revezamento fecha programação do luge em Pequim

Amanhã acontecerá o revezamento por equipes do luge, às 21h30 locais (10h30 de Brasília), fechando a programação do esporte em Beijing 2022. Os resultados anteriores você confere aqui.