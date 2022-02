Alerta de medalha: em movimentada prova, Justine Braisaz-Bouchet é ouro no feminino da largada em massa de 12,5km do biatlo em Beijing 2022

Uma congelante tarde de sexta-feira no Centro Nacional de Biatlo, em Zhangjiakou, foi palco do feminino da largada em massa do biatlo, com -13º celsius e 41% de umidade relativa.

No circuito, 30 biatletas. Entre elas, uma francesa que não estava entre as favoritas, mas que obteve pela primeira vez uma medalha de ouro em Jogos: Justine-Braisaz-Bouchet (FRA). Duas das favoritas ficaram com os outros dois lugares do pódio: Tiril Eckhoff (NOR) com a prata e Marte Olsbu Roeiseland (NOR), com o bronze.

Apesar do favoritismo e por alternarem as duas primeiras posições entre si por mais da metade da prova, era o dia de Justine para ser ouro.

O Olympics.com faz um resumo deste super rápido e movimentado evento.

Como foi

Medalhista de bronze nas duas edições passadas, a norueguesa Eckhoff assumiu a liderança da prova logo na primeira parada para o tiro, quando subiu seis posições e saiu em primeiro lugar. Logo atrás, Roeiseland, que chegou a ultrapassar Eckhoff no segundo trecho e assim chegaram para atirar pela segunda vez.

No entanto, Eckhoff perdeu tempo e saiu em quinto lugar desta primeira parada para os tiros. Ao contrário dela, Roeiseland saiu antes. Mas uma francesa, que estava a mais de um minuto atrás quando da terceira parada para tiros, longe das favoritas, Justine Braisaz-Bouchet, saiu entre as primeiras.

Logo no oitavo quilômetro, Justine, de 25 anos, impôs um forte ritmo e ultrapassou Roeiseland, que logo depois foi ultrapassada também por Eckhoff.

Braisaz-Bouchet - 20ª colocada neste evento em PyeongChang 2018 - forçou a passada e ao final da prova já tinha 15s de vantagem para a segunda colocada. Administrou a liderança e assegurou a medalha de ouro para a França pela primeira vez no biatlo feminino. A última conquista Olímpica do biatlo francês fora em Turim 2006, com Florence Baverel-Robert, no sprint.

É também o primeiro ouro de Justine, cuja única medalha individual em campeonatos mundiais foi um bronze em 2019. A Noruega ficou com a prata de Tiril Eckhoff (terceiro pódio consecutivo na prova, oitava medalha em Jogos, terceira em Beijing 2022) e com o bronze através de Marte Olsbu Roeiseland. Foi aliás a quinta medalha de Roeiseland nestes Jogos, a segunda biatleta (entre mulheres e homens) a ganhar uma medalha em todos os quatro eventos individuais do biatlo dos Jogos de Inverno.

Resultados finais

Ouro: Justine Braisaz-Bouchet (FRA) - 40:18.0

- 40:18.0 Prata: Tiril Eckhoff (NOR) - +15.3

- +15.3 Bronze: Marte Olsbu Roeiseland (NOR) - +34.9

O biatlo em Beijing 2022

O biatlo continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização do masculino da largada em massa nesta sexta dia 18 de fevereiro a partir das 17:00 hora local de Pequim (6:00 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do biatlo em Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

