Alerta de medalha: Thomas Krol vence ouro em 1000m na patinação de velocidade em Beijing 2022

Os 1000m da patinação de velocidade começaram com uma certeza: um novo campeão Olímpico seria coroado dada a ausência do campeão de PyeongChang 2018, o neerlandês Kjeld Nuis, que em Beijing 2022 venceu os 1500m, mas no campeonato nacional dos Países Baixos não conseguiu se classificar em 1000m. Um espelho da competitividade interna no esporte nacional dos Países Baixos!

Com este dado em mente e um ouro à disposição, os patinadores atacaram a Oval de Pequim com ferocidade, tanta que o favorito à partida acabou lesionado e sem poder competir pelos primeiros lugares. A tristeza de Kai Verbij contrastou com a alegria do compatriota Thomas Krol, que após ser prata em 1500m conseguiu a medalha de ouro em 1000m.

Thomas Krol (NED) 1:07.92 Laurent Dubreuil (CAN) 1:08.32 Havard Holmefjord Lorentzen (NOR) 1:08.56

Quanto aos restantes lugares do pódio, a prata ficou com o canadense Laurent Dubreil, campeão mundial em 500m e que acabou na quarta colocação em Pequim. O bronze foi para o norueguês Havard Holmefjord Lorentzen, que após a medalha de prata em PyeongChang 2018 teve um ciclo Olímpico seguinte marcado por lesões, mas foi a tempo de recuperar para voltar ao pódio.

Para os Países Baixos o ouro em 1000m é quase um ritual nos Jogos Olímpicos de Inverno. Krol é o terceiro patinador a vencer consecutivamente a distância, após Kjeld Nuis em 2018 e Stefan Groothuis em 2014.

Saída em massa é o evento que falta

A programação da patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 mostra apenas duas provas por realizar: a saída em massa é o evento que falta e a data definida é 19 de fevereiro. Os homens patinam a partir das 4:00 (hora de Brasília) nas semifinais e as mulheres a partir das 4:45 na mesma fase do evento. Confira os horários e as medalhas já atribuídas clicando aqui.

A patinação de velocidade tem deixado registos extraordinários nesta edição dos Jogos Olímpicos. Tivemos medalha de ouro para a Noruega na perseguição por equipes, primeira ocasião que uma nação vence a prova mais de uma vez; Nils van der Poel venceu os 5000m com recorde Olímpico e ainda subiu o nível nos 10000m ganhando com recorde mundial; e uma das histórias em Beijing 2022 foi o êxito de Erin Jackson em um 500m que só correu pelo gesto solidário da compatriota Brittany Bowe.