Alerta de medalha: Therese Johaug fecha Beijing 2022 com três ouros após vitória na largada em massa do cross-country

A disputa do esqui cross-country terminou neste domingo, 20 de fevereiro, em Beijing 2022, com vitória da norueguesa Therese Johaug na largada em massa 30km feminina. A atleta termina os Jogos de Inverno com três medalhas de ouro. As outras foram vencidas no esquiatlo e no 10km clássico. Seu tempo foi de 1h24min54s.

A prata ficou com a americana Jessie Diggins (a 1min43s de Johaug), que também foi bronze no sprint livre, e a terceira colocação é da finlandesa Kerttu Niskanen, em seu segundo pódio, junto à prata no 10km clássico.

A sueca Ebba Andersson, que ocupou a terceira colocação durante praticamente toda a prova, caiu de rendimento no quilômetro final e terminou apenas na oitava posição.

