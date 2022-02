Alerta de medalha: ouro e recorde Olímpico para os Países Baixos no revezamento feminino em Beijing 2022

Os Países Baixos conseguiram melhorar a sua medalha de bronze obtida há quatro anos e desta vez ficar com o primeiro lugar no revezamento feninino 3000m nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

As europeias lançaram um ataque por parte da sua estrela, Suzanne Schulting, a sete voltas do final. A movimentação foi decisiva para levar a medalha de ouro, talvez a mais valiosa por ser conquistada em equipe, coroando o grande trabalho feito não só por Schultinh, mas também pelas colegas Selma Poutsma, Xandra Velzeboer e Yara van Kerkhof, que demonstraram uma superioridade espetacular sobre as rivais.

O ouro foi obtido com direito a recorde Olímpico com o tempo de 4:03.40 – o anterior recorde Olímpico também era dos Países Baixos (4:03.471) e durava desde os anteriores Jogos Olímpicos.

As até agora campeãs em título, a República da Coreia, não conseguiu defender o estatuto no revezamento. Desde a estreia do revezamento feminino 3000m nos Jogos Olímpicos, em Albertville 1992, seis dos oito títulos foram ganhos pelas sul-coreanas. Canadá (1992) e China (2010) venceram os restantes ouros, pelo que os Países Baixos fazem a estreia absoluta ganhando nesta distância.

O público da casa pode celebrar mais uma medalha para a República Popular da China, que ficou com o bronze batendo o Canadá no mano a mano nos metros finais.

Itália venceu Final B

Arianna Fontana poderia ter continuado a somar medalhas em Beijing 2022, mas acabou por ver a sua seleção relegada para segundo plano.

Mesmo sem conseguir dar a Fontana a medalha Olímpica número 11 em seu histórico, a Itália venceu a Final B na frente da Polônia, em uma prova onde EUA e ROC foram penalizadas por manobras ilegais.

As italianas sorriram por último na disputa pelo quinto posto, mas não conseguiram igualar a medalha de prata de PyeongChang 2018.