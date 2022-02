Alerta de medalha: Eslováquia bate Suécia e leva o bronze no hóquei masculino em Beijing 2022

Na 24ª edição do torneio de hóquei no gelo masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 todas as medalhas foram atribuídas a nações europeias. EUA e Canadá caíram nas quartas de final, deixando o evento sem seus dois maiores medalhistas: os canadenses lideram com 16 medalhas contra as 11 dos EUA.

A Eslováquia teve o mérito de eliminar os EUA, mas caiu na semifinal contra a Finlândia, o que atirou o time para o duelo pelo bronze contra a Suécia, que vinha de derrota contra o ROC após oito séries de “shootout”.

Na fase de grupos a Suécia venceu a Eslováquia por 4-1 Eslováquia fazendo três gols logo no primeiro período. Talvez por isso tenha demorado para quebrar o gelo no Estádio Nacional Indoor.

Foi preciso aparecer o herói eslovaco em Beijing 2022: o menino de 17 anos Juraj Slafkovsky fez seu sexto gol nos Jogos de Inverno aos 23 minutos de jogo. O máximo goleador da competição é um jogador para ter no radar durante o próximo draft da NHL.

O 2-0 chegou em superioridade numérica. Samuel Takac transformou em gol uma situação de power play, a primeira que a Eslováquia materializa em todo o torneio. A partir daí a Suécia caiu moralmente; aproveitou a Eslováquia para marcar mais dois pelo craque Slafkovsky e Pavol Regenda.

A Eslováquia se estreou como nação independente nos Jogos de Inverno em Lillehammer 1994 e seu melhor resultado era um 4º posto em Vancouver 2020. Esta é a sua primeira medalha Olímpica como nação independente. Enquanto Tchecoslováquia atingiu quatro finais, ficando sempre com a medalha de prata, a última em Sarajevo 1984.

Já a Suécia conseguiu títulos em 1994 e 2006, além de uma prata em 2014. Isto em anos recentes, já que o histórico dos escandinavos inclui um total de nove medalhas Olímpicas, incluindo quatro bronzes, o último em Calgary 1988.